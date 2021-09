Australia: Wzrost infekcji w stanie Wiktoria; w Melbourne przedłużony lockdown

Pomimo surowego lockdownu, liczba infekcji koronawirusem w australijskim stanie Wiktoria gwałtownie wzrasta. Z tego powodu władze postanowiły przedłużyć obowiązywanie restrykcji przeciwepidemicznych w stolicy stanu Melbourne o kolejne trzy tygodnie.

Jak podał w środę Reuters, w ciągu ostatniej doby w całym stanie koronawirusem zaraziło się 120 osób. Dzień wcześniej wykryto 76 przypadków SARS-CoV-2.

Władze Wiktorii zamierzają skupić się na przeprowadzeniu jak najszybszej kampanii szczepień przeciwko Covid-19. Premier tego stanu Daniel Andrews zapowiedział znaczne złagodzenie restrykcji, gdy 70 proc. dorosłej populacji regionu zaszczepi się przynajmniej jedną dawką. Andrews liczy na to, że plan uda się zrealizować do 23 września.

"To już jest jasne, że nie uda nam się obniżyć liczby zakażeń, ona będzie rosła. Musimy za to zyskać więcej czasu, by udało się przeprowadzić szczepienia, równocześnie wykonując tę samą ciężką pracę" - zaznaczył polityk.

Z kolei w sąsiadującym z Wiktorią stanem Nowa Południowa Walia ustanowiono cel zaszczepienia 70 proc. populacji powyżej 16. roku życia do połowy października. Początkowo zamierzano to osiągnąć do końca przyszłego miesiąca, jednak w ostatnich tygodnia wzrósł odsetek osób zaszczepionych przeciwko Covid-19. Do tej pory zaszczepiło się 37 proc. mieszkańców stanu, z czego 67 proc. przynajmniej jedną dawką.

Ponad połowa ludności Australii objęta jest lockdownem. Najbardziej restrykcyjne przepisy sanitarne obowiązują w Melbourne, Sydney i stolicy kraju Canberze. Od początku pandemii w całej Australii koronawirusem zaraziło się 55 tys. osób, z których 1012 zmarło.