Australia zabroni używania TikToka w urządzeniach rządowych

Australijski minister sprawiedliwości Mark Dreyfus zapowiedział we wtorek, że rząd Australii zabroni używania chińskiej aplikacji TikTok w należących do niego urządzeniach. Jako powód podał względy bezpieczeństwa.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Taką decyzję podjęto na wniosek australijskich służb wywiadowczych i zostanie ona zrealizowana tak szybko jak to możliwe" - powiedział Dreyfus. Dodał, że wyjątki od zakazu będą udzielane "jedynie w szczególnych przypadkach, przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa".

Wcześniej podobne decyzje podjęło szereg innych państw zachodnich, w tym USA, Kanada, Wielka Brytania i Nowa Zelandia, motywując ją również względami bezpieczeństwa.

Jak przypomina Reuter decyzje te odzwierciedlają narastające obawy, że rząd Chin może wykorzystywać aplikację firmy, należącej do konsorcjum ByteDance Ltd., do zbierania informacji o jej użytkownikach w celu propagowania swojej agendy politycznej.

Kierujący australijską filą TikToka Lee Hunter wyraził rozczarowanie, że o wydaniu zakazu dowiedział się z mediów "mimo naszych wielokrotnych propozycji rozmów z rządem o naszych zasadach".

"Podkreślamy, że nie ma dowodów sugerujących, iż TikTok w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu Australijczyków oraz, że nie powinien być traktowany inaczej niż inne platformy społecznościowe" - dodał Hunter.