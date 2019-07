Australijczycy nieufni wobec Chin

Badanie przeprowadzone na zlecenie Lowy Institute, wiodącego think tanku w Australii, pokazuje, że australijskie społeczeństwo jest najbardziej nieufne wobec Chin jako państwa w piętnastoletniej historii pomiarów.

Tylko 30 proc. respondentów sądzi, że chińskie przywództwo prezydenta Xi Jinpinga gra pozytywną rolę na scenie globalnej. Również co trzeci pytany uważa, że Państwo Środka zachowuje się odpowiedzialnie. Jeszcze rok temu połowa Australijczyków była tego zdania. Trzy czwarte sądzi, że kraj jest zbyt zależny ekonomicznie od Chin, a dwie na trzy osoby obawiają się zbyt dużych chińskich inwestycji na antypodach.

Zmiana nastawienia do Państwa Środka dokonała się w czasie nasilających się nieporozumień między Pekinem a Waszyngtonem. Konflikt chińsko-amerykański ma dla Australii szczególne znaczenie. Chiny są najważniejszym partnerem gospodarczym Canberry, a USA pierwszoplanowym sojusznikiem.



O ile jednak polityka obecnej administracji w niewielkim stopniu odbija się negatywnie na postrzeganiu USA, z którymi łączą Australijczyków silne więzi kulturowe, o tyle przynosząca bogactwo współpraca z Chinami podszyta jest dużą nieufnością.



Choć zaufanie do USA również spadło, to w dalszym ciągu dwie trzecie Australijczyków uważa związki ze Stanami za kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. Mieszkańcy antypodów pozostają krytyczni wobec obecnej administracji w Waszyngtonie. Ponad dwie trzecie ma zastrzeżenia co do polityki zagranicznej USA, a tylko co czwarty pozytywnie ocenia rolę obecnego prezydenta.



Po raz pierwszy w historii badania na liście zagrożeń dla Australii pierwsze miejsce zajęły zmiany klimatu. Kraj ten dotknięty jest ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, fale upałów i suszy przeplatają się z bardzo intensywnymi deszczami powodującymi powodzie. Taka percepcja zagrożeń nie spowodowała jednak przegranej konserwatywnego rządu, oskarżanego przez opozycję o bierność w sprawach klimatu i sprzyjanie lobby węglowemu.

