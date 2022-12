Australijska lekcja dyplomacji. Tak trzeba rozmawiać z Pekinem

Ostatnie lata były pełne napięć i konfliktów między Chinami i Australią. Obserwowane odprężenie we wzajemnych relacjach to dobry sygnał stabilizacji w regonie, ale też inspiracja, jak prowadzić dyplomację i dialog z Pekinem.

Przykład z antypodów skłania do wniosku, że w stosunkach z Pekinem warto zdecydowanie - lecz grzecznie - bronić swoich racji i interesów, utrzymując konsens co do kierunków politycznych w ramach klasy politycznej i biznesu.

Ostatnie tygodnie przyniosły odprężenie w dotychczas napiętych stosunkach australijsko-chińskich. Spotkanie przewodniczącego Xi Jinpinga z premierem Anthony’m Albanese było częścią odwilży w stosunku ChRL z państwami bliskimi USA. Chiński lider, wzmocniony przyznanym przez partyjny kongres mandatem na trzecią kadencję, w czasie spotkań międzynarodowych w Azji Południowo-Wschodniej odbył nie tylko rozmowy z przywódcami Japonii, Singapuru, Korei Południowej i Australii. Atmosfera tych spotkań była na ogół poprawna.

Chiński „bullying”, australijska nieustępliwości, czyli historia trudnych relacji

Przez sześć lat przywódcy Australii i Chin nie spotykali się. Co więcej, podobno ministrowie ChRL nie odbierali nawet telefonów od swoich odpowiedników z Canberry. Dla Australii stosunki handlowe z Chinami mają pierwszorzędne znaczenie, a taka przerwa w dialogu była potencjalnie trudna dla rozwijania stosunków gospodarczych.

W tym czasie Pekin zdecydował się wprowadzić w zamierzeniu znaczące utrudnienia dla australijskiego eksportu, które media zachodnie ochrzciły „embargiem” lub „sankcjami”.

W rzeczywistości Chiny używały całego wachlarza środków, by zaszkodzić australijskiemu biznesowi i rządzącym. I tak australijscy winiarze zostali zaskoczeni rzekomo antydumpingowymi cłami. Stawki wahają się od ponad 116 proc. aż do ponad 218 proc. Podobnie od 2020 r. importerzy australijskiego jęczmienia muszą się liczyć z 80 proc. cłem, które niemal wyklucza z rynku zboże z Australii. Z kolei w przypadku australijskiej wołowiny Chińczycy zgłosili zastrzeżenia fitosanitarne, dotyczące poszczególnych zakładów mięsnych. Z kolei statki z australijskim węglem pod różnymi pretekstami po prostu nie były przez dłuższy czas wpuszczane do chińskich portów. W epoce pandemii i opóźnień transportowych o wymówki nie było trudno.

Co było powodem takiej polityki Chin? Na poziomie strategicznym Pekin próbował zapewne rozbić więzi w dziedzinie bezpieczeństwa, które tradycyjnie łączą Australię z USA. Doraźnymi bodźcami wpływającymi na agresywną politykę Chin było wykluczenie Huawei z australijskich przetargów na infrastrukturę telefonii 5G czy krytyka płynąca z Canberry związana z nieprzestrzeganiem w państwie KPCh praw człowieka, zwłaszcza w Hongkongu czy zamieszkałym przez muzułmańskich Ujgurów Sinciangu.

Prawdziwy wybuch chińskiego gniewu wzbudziły australijskie żądania niezależnego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa. W Pekinie były one odbierane jako oskarżenie pod adresem władz. Te zaś w ciągu ostatnich lat budowały swój kapitał na światowej scenie jako nie źródło problemów w sferze światowego zdrowia publicznego, lecz jako dostawca rozwiązań w tej dziedzinie.

Porażka chińskiej polityki wobec Australii. Antypody pokazały siłę

W miarę upływu czasu okazywało się, że chińska polityka wobec Australii jest przeciwskuteczna. Po pierwsze, Chiny były zależne od importu z Australii. Jeśli można było obejść się bez homarów czy wina - jego import spadł o ponad 92 proc. w stosunku do czasu sprzed restrykcji - to Państwo Środka okazało się głęboko zależne od dostaw rudy żelaza i skroplonego gazu. W związku z gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem na węgiel, w końcu dopuszczono na chiński rynek także czarne złoto z antypodów. Wojownicza retoryka zaczęła się coraz bardziej rozjeżdżać z handlową rzeczywistością.

Po wtóre, Australijczycy poradzili sobie zaskakująco dobrze z ograniczeniami handlowymi. Wartość eksportu do Chin jest większa niż przed okresem chińskich restrykcji. A jednocześnie przedsiębiorcy z antypodów wspierani przez rząd znaleźli nowe rynki zbytu. Wedle wyliczeń brytyjskiego Economista jeszcze kilka lat temu Chiny odpowiadały za 42 proc. australijskiego wywozu. Dziś ich udział w eksporcie zmniejszył się - do i tak znaczących - 30 proc.

Trzecim czynnikiem australijskiej odporności na chińskie naciski była względna solidarność klasy politycznej. Być może przywódcy w Pekinie liczyli, że powrót Partii Pracy do władzy po majowych wyborach oznaczał będzie powrót do czasów polityki lewicowego gabinetu Kevina Rudda z pierwszej dekady tego wieku. Australia wycofała się z raczkującego wtedy formatu współpracy Quad, zrzeszającego Japonię, Australię, Indie i USA. W społecznej percepcji powodem było antychińskie ostrze tych spotkań.

Jednak wyłoniony w majowych wyborach gabinet Anthony’ego Albanese od początku podkreślał chęć kontynuacji polityki zagranicznej konserwatywnych rządów Malcolma Turnbulla (2015-2018) i Scotta Morrisona (2018-2022), którzy jednoznacznie postawili na kontynuację współpracy obronną z USA, nawet kosztem ochłodzenia relacji gospodarczych z Państwem Środka. Odpowiedzialnym za obronę ministrem został Richard Marles, który znany jest nie tylko z wyrazistej retoryki, ale także z „jastrzębich” poglądów w dziedzinie bezpieczeństwa.

Chiny i Australia wyjdą na tym lepiej, jeśli będą rozmawiać

W takich okolicznościach doszło do spotkania na Bali między premierem Albanese a Xi Jinpingiem. Sam fakt, że przywódcy usiedli do stołu, był znaczącym znakiem poprawy relacji. Jak powtarzał australijski szef rządu, „Chiny i Australia wyjdą na tym lepiej, jeśli będą rozmawiać”. Co istotne, Peter Dutton, obecny lider konserwatywnej opozycji, poparł politykę wznowienia dialogu z Pekinem.

Według australijskiej telewizji ABC, 15 listopada podczas półgodzinnego spotkania poruszono szereg spraw, od kwestii zwolnienia z chińskich aresztów australijskich obywateli, przez sytuację praw człowieka w Chinach, napięcia wokół Tajwanu aż po dwustronne stosunki handlowe.

Dla dużych grup producentów - i australijskich wyborców - chińskie ograniczenia eksportowe pozostają dotkliwe. Choć przemysł wydobywczy radzi sobie nawet na rynku ChRL całkiem dobrze, to winiarze, hodowcy jęczmienia i bydła, a także przemysł związany z owocami morza odczuwa dotkliwie skutki blokady ze strony Państwa Środka. Nic dziwnego, że australijski premier dąży do jej zniesienia.

Czy te rozmowy doprowadzą do trwałej odwilży w stosunkach Canberry i Pekinu? Prawie miesiąc po spotkaniu brak wyraźnie sygnałów świadczących o zmianie chińskiej lub australijskiej polityki. Niektórzy Australijczycy mogą być zwolnieni z chińskich aresztów, ale w pozostałych kwestiach jak na razie brakuje postępów.

W ostatnich dniach natomiast partyjny pekiński tabloid Global Times ostrzegał, by „Australia nie poświęcała swoich interesów i autonomii w imię zachowania hegemonii USA”. Irytację propagandy ChRL wywołały plany liczebnego wzmocnienia amerykańskiej bazy na terytorium Australii, które są widocznym sygnałem kontynuacji w polityce obronnej kraju. Niezagrożony politycznie jest też ogłoszony jesienią zeszłego roku amerykańsko-brytyjski program wyposażenia australijskiej marynarki wojennej w atomowe okręty podwodne.

Trwaj przy swoim i nie daj się, czyli jak Australia poradziła sobie z Pekinem

Canberra zareagowała więc w ostatnich latach na chińską presję zgodnie z radą, jaką udzielił swemu krajowi - i wszystkim doświadczającym bullyingu - były premier Malcolm Turnball: „Trwaj przy swoim i nie daj się” (Stand your ground). I zapłaciła za to cenę prawdopodobnie mniejszą niż za ugięcie się przed chińskimi żądaniami. Tym nie byłoby końca.

Utrzymanie takiej polityki wymagało sprzyjających okoliczności - kryzys energetyczny zadziałał na korzyść Australii, podbijając zyski z eksportu surowców – ale także cierpliwego przekonywania przez polityków obywateli i przedsiębiorców z wielu branż, by pogodzili się z trudnościami ekonomicznymi w co najmniej średniej perspektywie. Potrzeba było również rzadkiej obecnie solidarności klasy politycznej, która nie dawała się „rozegrać” chińskiej dyplomacji. Tworzenie obrazu „mądrej lewicy” i „agresywnych konserwatystów” nie przyniosło spodziewanych efektów, podważających spójność polityczną.

Z punktu widzenia stabilności regionalnej powrót do dyplomacji w stosunkach chińsko-australijskich jest dobrym sygnałem. Zmniejsza bowiem ryzyko niekontrolowanej eskalacji konfliktu i daje nadzieję na bardziej stabilne relacje. Z perspektywy globalnej warto spojrzeć na przykład Australii jako inspirację: gotowość do dyplomacji i dialogu nie musi oznaczać słabości. Zwłaszcza, jeśli pojednawcza retoryka uzupełniana jest konsekwentnym wzmacnianiem zdolności obronnych we współpracy z sojusznikami.

