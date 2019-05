Australijski bank centralny wydrukował 46 mln banknotów z...literówką

australijskie banknoty należą do jednych z najtrudniejszych do podrobienia na świecie dzięki znacznej liczbie szczegółów

Australijski bank centralny przyznał się do błędu popełnionego na 46 mln banknotów. W czwartek (9 maja) w mediach społecznościowych australijskie radio Triple M poinformowało, że na banknotach jest literówka.

Literówka na banknocie 50 dolarów australijskich (równowartość 35 dol. amerykańskich) pojawia się w słowie "responsibility" (odpowiedzialność). Słowo występuje na banknocie trzykrotnie i za każdym razem brakuje w nim ostatniej litery "i" ("responsibilty").

Bank centralny zapowiedział, że błąd zostanie poprawiony przy kolejnym druku w tym roku. Poprzednia wersja banknotu była wydrukowana w październiku.



Jak wskazuje AP, australijskie banknoty należą do jednych z najtrudniejszych do podrobienia na świecie dzięki znacznej liczbie szczegółów.



Na banknocie 50 dolarów australijskich przedstawiona jest pierwsza kobieta wybrana do australijskiego parlamentu Edith Cowan. To właśnie w zamieszczony na banknocie cytat z jej pierwszego przemówienia przed parlamentem wkradł się błąd.



Banknoty z literówką pozostaną w obiegu.