Austria: Airbnb usuwa z oferty mieszkania komunalne w Wiedniu

Airbnb, platforma internetowa umożliwiająca krótkoterminowy wynajem mieszkań, usuwa wszystkie oferty dotyczące lokali komunalnych w Wiedniu. Mieszkania te nie będą mogły być przez obecnych najemców podnajmowane.

Wcześniej nie pozwalał na to zarządca - spółka Wiener Wohnen, teraz potwierdził to Sąd Gospodarczy w Wiedniu, wydając orzeczenie w sprawie mieszkalnictwa komunalnego - informuje portal Vienna.

Mieszkania komunalne w Wiedniu zarządzane są przez Wiener Wohnen - spółkę należącą do miasta, będącą największym zarządcą nieruchomości komunalnych Europie. Należy do niej ok. 220 tys. mieszkań w stolicy Austrii, mieszka w nich blisko 31 proc. wiedeńczyków.

Zakaz podnajmowania mieszkań komunalnych w Wiedniu istniał już wcześniej, ale "nie wszyscy go przestrzegali". Oficjalnie sprawę uporządkowało orzeczenie sądu. "Wiedeński Sąd Gospodarczy orzekł niedawno, że za pośrednictwem platformy (Airbnb) nie można oferować mieszkań komunalnych do wynajęcia" - opisuje portal.

Airbnb już wcześniej było skłonne się na to zgodzić, prosząc władze miasta o wskazanie konkretnych adresów naruszających przepisy. W ratuszu uznano to za niewykonalne i nalegano na wprowadzenie ogólnej blokady adresów.

"W ramach dobrowolnej inicjatywy, z platformy wycofywane są obecnie oferty mieszkań komunalnych w ramach wspierania przepisów dotyczących wynajmu krótkoterminowego" - oświadczyło Airbnb. Listę adresów dostarczyło miasto. Oferta wynajmu nie zostanie zablokowana tylko w przypadku, jeśli wynajmujący złoży oświadczenie, że oferowane mieszkanie nie znajduje się w budynku komunalnym lub że nie dotyczy go zakaz podnajmu.

Ponadto Airbnb ma regularnie informować wszystkie osoby oferujące mieszkania na wynajem w Wiedniu o obowiązującym zakazie podnajmowania powierzchni w lokalach komunalnych. Jeśli oferty będą tę zasadę naruszać i zostanie to zgłoszone, zostaną usunięte z platformy - podkreśla Vienna i informuje, że "w całym kraju wdrażana jest procedura cyfrowej rejestracji hostów (osób oferujących wynajem na platformie - PAP)". Dodatkowo, dane podatkowe związane z wynajmem mieszkań za pośrednictwem platformy, są już udostępniane ministerstwu finansów Austrii.

Airbnb niedawno nałożyło "ogólnoświatowy zakaz imprezowania" w wynajmowanych lokalach, podkreślając, że głośne zabawy w obiekcie Airbnb są zabronione. Jeśli goście korzystający z krótkoterminowego wynajmu są zbyt głośni, sąsiedzi - najemcy i właściciele okolicznych mieszkań - mogą poskarżyć się telefonicznie, uruchomiono bowiem specjalną "sąsiedzką linię wsparcia" - dodaje Vienna.

Marzena Szulc