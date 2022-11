Austria: Aktywiści klimatyczni oblali mazią szklaną szybę chroniącą obraz Gustawa Klimta

Aktywiści klimatyczni oblali we wtorek oleistym płynem szklaną szybę, za którą znajduje się obraz Gustawa Klimta "Śmierć i życie" wystawiony w Muzeum Leopoldów w Wiedniu, po czym jeden z działaczy przykleił się do ramy dzieła. Akcja była protestem przeciwko wykorzystywaniu energii ze źródeł kopalnych - poinformowała grupa Letzte Generation Oesterreich (Last Generation Austria) na Twitterze.

Aktywiści wybrali dzień, w którym zaoszczędzili na kosztach biletów, ponieważ we wtorek wejście do muzeum było darmowe dzięki dofinansowaniu austriackiego koncernu naftowego OMV - skomentowała agencja Reutera.

"Ludzie (...) wydobywający ropę i gaz mają krew na rękach - żadne dofinansowanie nigdy tego nie zmyje. Nie może istnieć czysta sztuka, gdy są na nią wykładane brudne pieniądze" - napisali aktywiści Letzte Generation Oesterreich (https://tinyurl.com/42cczynb).

"Na szczęście dzieło sztuki nie zostało uszkodzone. Jesteśmy jednak w szoku, że Muzeum Leopodów było celem (ataku)" - przekazał przedstawiciel muzeum Hans-Peter Wipplinger na konferencji prasowej. Dodał, że muzeum niedawno zwiększyło środki bezpieczeństwa w obliczu podobnych ataków w innych miejscach Europy. Mimo że, jak zaznaczył Wipplinger, muzeum rozumie sprawę, o którą walczą aktywiści, nie zgadza się ze stosowanymi środkami. Powiedział również, że spodziewa się, iż Letzte Generation opłaci rachunek za rozmieszczenie sił policyjnych w muzeum i sprzątanie po akcji.

Obraz Klimta to ostatnie z dzieł sztuki, które zostały zaatakowane przez aktywistów klimatycznych, pragnących zwrócić uwagę na problem globalnego ocieplenia - pisze agencja Associated Press. Różne grupy aktywistów organizowały w ostatnich miesiącach liczne akcje protestacyjne. Brytyjska grupa Just Stop Oil obrzuciła w zeszłym miesiącu zupą pomidorową szybę jednego z serii obrazów "Słoneczniki" Vincenta van Gogha. W londyńskich galeriach aktywiści przykleili się do ram wczesnej kopii "Ostatniej wieczerzy" Leonarda da Vinci oraz "Wozu na siano" Johna Constable'a.