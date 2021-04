Austria: Ambasador Rosji: pożyteczne rozmowy z USA o zniesieniu sankcji na Iran

Delegacje Rosji i USA na rozmowach w Wiedniu przeprowadziły pożyteczne dwustronne konsultacje w kwestiach związanych ze zniesieniem amerykańskich sankcji i przywróceniem Iranu do pełnej zgodności ze zobowiązaniami z umowy z 2015 r. - poinformował w poniedziałek na Twitterze przedstawiciel Rosji.

"Możemy z satysfakcją odnotować, że negocjacje (wchodzą) w fazę redagowania" - przekazał stały przedstawiciel Rosji przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Michaił Uljanow. - Praktyczne rozwiązania są wciąż odległe, ale od ogólnych słów przeszliśmy do uzgadniania konkretnych kroków prowadzących do celu".

Agencja AP podała, że delegat Rosji na rozmowy w Wiedniu, mające na celu powrót USA do porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 r., przekazał, iż posuwają się one naprzód dzięki ekspertom pracującym nad przygotowaniem w tym tygodniu propozycji, ale rozwiązanie "jest daleko".

Po jednostronnym wycofaniu USA z umowy w maju 2018 r. przez ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa obecna administracja Joe Bidena chce przywrócić Waszyngton do porozumienia. Z kolei Iran od dwóch tygodni negocjuje z pięcioma pozostałymi mocarstwami - Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, Chinami i Rosją - w jaki sposób może się to odbyć. Dyplomaci reprezentujący światowe potęgi raz spotykają się z delegacją irańską, raz z amerykańską, która również przebywa w Wiedniu, ale nie rozmawia bezpośrednio ze stroną irańską.

Dwie grupy ekspertów dyskutowały nad rozwiązaniami dwóch głównych problemów: znoszenia amerykańskich sankcji oraz powrotu Iranu do przestrzegania prawa w ramach porozumienia z 2015 r. - podała AP.

Tymczasem szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział w poniedziałek, że widzi wolę uratowania porozumienia nuklearnego, powołując się na postępy w wiedeńskich rozmowach.

"Myślę, że jest naprawdę dobra wola po obu stronach (Iranu i USA), aby osiągnąć porozumienie, i to jest dobra wiadomość" - ocenił, powołując się na postępy, ale nie podał więcej szczegółów.

"Myślę, że obie strony są naprawdę zainteresowane osiągnięciem porozumienia i przechodzą od kwestii ogólnych do bardziej konkretnych, czym wyraźnie - z jednej strony - jest zniesienie sankcji, a z drugiej - kwestie związane z implementacją (uzgodnień) nuklearnych".

W sobotę wiceminister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział, że Teheran zaproponował projekt porozumień, które mogłyby być podstawą do negocjacji.

"Uważamy, że rozmowy osiągnęły etap, w którym strony są w stanie rozpocząć pracę nad wspólnym projektem (uzgodnień)" - powiedział Aragczi irańskiej telewizji państwowej. "Wygląda na to, że nowe porozumienie nabiera kształtu, a teraz jest zgoda co do ostatecznych celów" - dodał. Jednocześnie przyznał: "Droga jest lepiej znana, ale nie będzie to łatwa droga. Nie oznacza to, że różnice poglądów się skończyły".

Doradca Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, powiedział w niedzielę telewizji Fox News, że rozmowy w Wiedniu były "konstruktywne", ale nie podał konkretnych szczegółów dotyczących propozycji.

"Powiem tylko, że Stany Zjednoczone nie zniosą sankcji, jeśli nie będziemy mieli jasności i pewności, że Iran w pełni powróci do przestrzegania swoich zobowiązań wynikających z umowy" - zaznaczył Sullivan.

Rzecznik irańskiego MSZ Said Chatibzadeh, cytowany w poniedziałek przez oficjalną agencję prasową IRNA, przyznał, że nastąpił "pewien postęp w rozmowach, ale nie oznacza to rozwiązania różnic".

"Uważamy, że administracja amerykańska wie lepiej, niż ktokolwiek inny, że działania Iranu mieszczą się w ramach porozumienia nuklearnego i zostaną wstrzymane, gdy USA zniosą sankcje, a my możemy to zweryfikować" - zakomunikował.