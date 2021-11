Austria: Aresztowania i potyczki z policją na demonstracji przeciwników lockdownu w Wiedniu

W sobotę ok. 35 tys. osób demonstrowało w centrum Wiednia przeciw planowanym od poniedziałku obostrzeniom, związanym z pandemią. Policja poinformowała o co najmniej 10 aresztowaniach i kilku incydentach o charakterze antysemickim i neonazistowskim.

Służby kilkakrotnie użyły gazu pieprzowego wobec protestantów, rzucających butelkami i fajerwerkami w kierunku policjantów - informują austriackie media.

Po ogłoszeniu w piątek przez rząd ogólnokrajowego lockdownu, który ma obowiązywać już od najbliższego poniedziałku, przeciwnicy planowanych obostrzeń wezwali do zorganizowania w sobotę demonstracji w stolicy. Do pilnowania porządku w Wiedniu skierowano ponad 1300 funkcjonariuszy z całego kraju, a także psy policyjne - przekazał portal Puls24.

Do udziału w demonstracji za pośrednictwem mediów społecznościowych (głównie Telegramu) zachęcali prawicowi ekstremiści, osoby negujące pandemię i antyszczepionkowcy, a także grupy chuligańskie.

Jak podało MSW, przed demonstracją pojawiły się pogłoski o możliwych atakach na szpitale, redakcje, ministerstwa i parlament. "Te obiekty infrastruktury będą szczególnie chronione" - zapowiadała przed demonstracją policja. W miejscach, gdzie znajdują się punkty szczepień, zwiększono liczbę pracowników służb porządkowych.

Podczas demonstracji doszło do przypadku usiłowania wyrwania policjantowi broni z kabury, aresztowano "co najmniej 10 osób" - podają media. Odnotowano także co najmniej 10 wykroczeń, dotyczących propagowania ideologii nazistowskiej i antysemickiej. "Kilku działaczy niosło, na przykład, żółte gwiazdy Dawida z napisem +nieszczepieni+ oraz plakaty odwołujące się do narodowego socjalizmu" - relacjonuje Puls24.

Jak informuje portal Nachrichten, wśród uczestników demonstracji widziane były osoby znane z poglądów neonazistowskich, skrajnie prawicowych, działacze ruchów antyszczepionkowych. "Wielu przeciwników obostrzeń i negujących pandemię przybyło z sąsiednich krajów związkowych, obecni byli ludzie z różnych środowisk. Niektórzy z demonstrantów spożywali dużo alkoholu. Protesty raz po raz stawały się chaotyczne" - opisuje Nachrichten.

Jak przekazała na Twitterze wiedeńska policja, była ona zmuszona użyć gazu pieprzowego wobec demonstrantów, którzy w stronę funkcjonariuszy rzucali butelki, puszki po piwie, petardy i fajerwerki.

Późnym popołudniem szef MSW Karl Nehammer (OeVP) podziękował funkcjonariuszom policji za pracę przy zabezpieczaniu demonstracji - podaje Nachrichten. Nehammer podkreślił, że ataki na funkcjonariuszy były "całkowicie nie do przyjęcia".

Odniósł się także do incydentów z używaniem przez demonstrantów żółtych gwiazd Dawida, podkreślając oburzenie tą sytuacją. "To nie tylko jest całkowicie niestosowne, ale przede wszystkim bagatelizuje zbrodnie narodowych socjalistów i obraża miliony ofiar nazistowskiej dyktatury i ich rodziny" - podkreślił Nehammer.

Kanclerz federalny Alexander Schallenberg (OeVP) wskazuje, że za wprowadzenie blokady i obostrzeń winna jest prawicowo-populistyczna Austriacka Partia Wolności (FPOe) i jej postawa, polegająca na negowaniu szczepień i innych środków bezpieczeństwa.

"FPOe było jednym z organizatorów dzisiejszego pokazu w centrum Wiednia" - potwierdza Puls24. Przywódca partii Herbert Kickl chciał w nim uczestniczyć, ale infekcja Covid-19 "pokrzyżowała jego plany". Także szef FPOe z Górnej Austrii (regionu o najwyższym w kraju wskaźniku infekcji) Manfred Haimbuchner był poważnie chory na koronawirusa. "Wiem, jak ciężko się przez to przechodzi, i chcę być w przyszłości przed tym chroniony" - przytacza jego słowa "Kronen Zeitung". Dlatego "oczywiście się zaszczepi" - dodaje.

Według policji, w demonstracji przeciwko rządowym obostrzeniom i zapowiedzianemu lockdownowi wzięło udział około 35 tys. osób. FPOe informowała o 100 tys. demonstrantów.

Marzena Szulc