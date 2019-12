Austria: Były lider FPOe Strache wykluczony z partii

Były przewodniczący prawicowo-populistycznej Austriackiej Partii Wolności (FPOe) Heinz-Christian Strache został z niej wykluczony - poinformował zarząd wiedeńskiej krajowej organizacji FPOe, który zadecydował o tym w piątek jednogłośnie.

Pozbawienie Strachego członkostwa FPOe uzasadniono jego odmową stanięcia przed sądem partyjnym. Przewodniczący FPOe Norbert Hofer wyraził nadzieję, że partia odzyska teraz zaufanie wyborców i status ugrupowania popieranego przez co najmniej jedną czwartą elektoratu.

Strache zrezygnował z kierowania partią i ze stanowiska wicekanclerza państwa po tym, gdy 17 maja media ujawniły zarejestrowane w 2017 roku na hiszpańskiej wyspie Ibiza nagranie wideo z jego udziałem. Obiecywał on wtedy osobie podającej się za bratanicę rosyjskiego oligarchy, że jeśli odkupi austriacki dziennik i kampanią na jego łamach zapewni FPOe pierwsze miejsce w wyborach, uzyska możliwość dalszych inwestycji kapitałowych w Austrii.

Za współsprawcę afery kanclerz i przewodniczący chadeckiej Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) Sebastian Kurz uznał także ministra spraw wewnętrznych Herberta Kickla, który w 2017 roku odpowiadał w FPOe za partyjne finanse. 22 maja na wniosek kanclerza prezydent Alexander Van der Bellen odwołał szefa MSW, czego efektem stało się ustąpienie pozostałych należących do FPOe ministrów i uchwalenie przy udziale tej partii parlamentarnego wotum nieufności wobec rządu Kurza. Większościowa koalicja OeVP i FPOe przestała istnieć.

W przeprowadzonych 29 września przedterminowych wyborach parlamentarnych OeVP zajęła pierwsze miejsce, zdobywając 37,5 proc. głosów, i Kurz otrzymał misję utworzenia nowego rządu. Zdecydował się on na podjęcie rokowań koalicyjnych z Zielonymi, choć arytmetyczną większość zapewniłby mu także sojusz z dysponującymi liczniejszymi niż Zieloni frakcjami parlamentarnymi Socjaldemokratyczną Partią Austrii (SPoe) lub FPOe. Negocjacje nie doprowadziły na razie do koalicyjnego porozumienia i mają być kontynuowane po świętach Bożego Narodzenia.

Choć Strache twierdził, że nie ma sobie nic do zarzucenia, zrezygnował z kandydowania w przedterminowych wyborach do parlamentu Austrii, w których FPOe zajęła trzecie miejsce z 16 proc. głosów. Ze względów formalnych nie mógł jednak wycofać swej kandydatury w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, startując w nich z listy FPOe na dalekim, 42. miejscu. Dzięki znacznej liczbie głosów preferencyjnych uzyskał mandat eurodeputowanego, lecz zrezygnował z jego objęcia.

Mając to zapewne na uwadze, Strache oświadczył w piątek, że nie będzie się odwoływał od decyzji o pozbawieniu go członkostwa FPOe, a "bardzo duże poparcie ze strony społeczeństwa" pozwala mu jeszcze intensywniej myśleć o powrocie na scenę polityczną w nowym roku.