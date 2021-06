Austria: Debata o deportacjach przestępców po zamordowaniu 13-latki przez imigrantów

Zamordowanie przez dwóch młodych mężczyzn pochodzących z Afganistanu 13-letniej dziewczynki w wiedeńskiej dzielnicy Donaustadt wywołało w Austrii debatę na temat przestępców ubiegających się o azyl. Kanclerz Austrii zapewnia, że "nie dojdzie do złagodzenia przepisów azylowych".

Przed zamordowaniem dziewczynka została odurzona narkotykami. "Policja stwierdziła, że doszło do przestępstwa przeciwko integralności seksualnej dziecka. Podejrzani mają 16 i 18 lat, pochodzą z Afganistanu. Są w areszcie" - pisze w środę dziennik 'Welt".

18-letni podejrzany przybył do Austrii jako nieletni bez opieki w 2015 roku. Od tego czasu podobno popełnił kilka przestępstw. Austriackie media informują o jedenastu zgłoszeniach na policję, m.in. o handlu narkotykami i groźbach karalnych. Ostatnio podejrzany odbywał karę więzienia, ale został przedterminowo zwolniony.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz powiedział we wtorek po południu, że jest wstrząśnięty tym czynem. Ale jest również "bardzo zły". "Uważam za niedopuszczalne, że ludzie przychodzą do nas, oświadczają, że szukają ochrony, a następnie popełniają okrutne, barbarzyńskie zbrodnie w Austrii" - powiedziała kanclerz.

Zapewnił, że dopóki rządzi "nigdy nie dojdzie do wstrzymania deportacji do Afganistanu i złagodzenia przepisów azylowych wobec przestępców ubiegających się o azyl".

Również liderka socjaldemokratycznej partii SPÖ Pamela Rendi-Wagner powiedziała we wtorek, że 18-letni podejrzany powinien zostać deportowany. Jeśli ktoś popełni przestępstwo, traci prawo do azylu.

Śledztwo w sprawie przebiegu wydarzeń jest w toku. Wątpliwości budzi m. in. to, czy w sprawę byli zamieszani inni sprawcy - oraz to, w jaki sposób ciało dziewczynki zostało przewiezione z mieszkania, w którym miało dojść do przestępstwa, do miejsca, w którym je znaleziono. Ciało ofiary zostało porzucone na trawniku.

"Obaj podejrzani, (...) którzy w weekend w mieszkaniu w Wiedniu-Donaustadt mieli znęcać się nad 13-letnią dziewczynką (...) i ją zabili, nie przyczynili się do tej pory do wyjaśnienia faktów podczas przesłuchań. Jak poinformował rzecznik policji Markus Dittrich, młodszy z mężczyzn do tej pory milczy, starszy zaprzeczył, jakoby miał cokolwiek wspólnego z zabójstwem dziewczynki" - pisze w środę portal Vienna.at. Według portalu 18-latek pochodzący z Afganistanu miał być wcześniej deportowany z Austrii.

Berenika Lemańczyk