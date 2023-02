Austria: Dzieci pozywają rząd, aby zapewnił im ochronę przed skutkami zmiany klimatu

Kilkanaścioro dzieci w Austrii złożyło we wtorek pozew do trybunału konstytucyjnego, próbując zmusić rząd swego kraju do zapewnienia ochrony ich praw poprzez podjęcie mocniejszych działań przeciwko zmianom klimatu - podała we wtorek agencja AP, powołując się na prawniczkę grupy Michaelę Kroemer.

Prawniczka przekazała, że sprawa skierowana do trybunału jest wzorowana na podobnym pozwie, jaki złożono w Niemczech dwa lata temu, który skłonił tamtejszy rząd do wyznaczenia nowych celów w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Kroemer uważa, że austriackie prawo dotyczące klimatu z 2011 roku nie chroni wystarczająco powodów, będących w wieku od 5 do 16 lat, przed zagrażającymi życiu skutkami globalnego ocieplenia. W szczególności zagwarantowane w austriackiej konstytucji prawo dzieci do "sprawiedliwości pokoleniowej" jest łamane skutkiem braku odpowiednich regulacji dotyczących klimatu.

Prawniczka dodała, że pozew popiera młodzieżowa grupa aktywistów Fridays for Future, której działania są inspirowane akcjami szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg, i jest wspierany poprzez darowizny.