Austria: Ekspert: To jest atak na Europę, musimy się bronić

Inwazja Rosji na Ukrainę to atak na Europę, i "to my jesteśmy atakowani. Musimy się bronić. (Prezydent Władimir)Putin zakosztował teraz krwi” – mówi w wywiadzie dla austriackiej agencji APA Martin Pollack, austriacki dziennikarz i pisarz, znawca Europy Wschodniej.

Dla Pollacka, jedno jest pewne: "Wszystkie dotychczasowe protesty są tylko wyrazem bezradności i słabości. To za mało" wobec inwazji na Ukrainę.

Fakt, że nie zdecydowano się do tej pory na wprowadzenie najbardziej surowych sankcji gospodarczych wobec Rosji, jest "wyrazem wygodnictwa - uważa Pollack. "Musi stać się dla nas jasne, że musimy ponosić ofiary" - zaznacza i podkreśla, że reagować trzeba szybko i na wielką skalę, ponieważ "rosyjski atak na Ukrainę to dopiero początek".

"Dla nas, Europejczyków, jest za pięć dwunasta. Polacy i Estończycy obawiają się, że będą następni. A Finom Rosja grozi konsekwencjami, jeśli wstąpią do NATO" - ostrzega ekspert. "Putin zakosztował teraz krwi. Obawiam się, że będzie chciał zajść tak daleko, jak można. Pytanie brzmi, jak daleko będzie chciał się posunąć" - zastanawia się Pollack.

"30 procent populacji w Estonii jest pochodzenia rosyjskiego. Ze swoim tokiem rozumowania, Putin może chcieć także i tę mniejszość +sprowadzić do Rosji+. Jedno jest pewne: protesty i demonstracje są ważne, ale musi za nimi iść znacznie więcej" - podsumowuje.

Pollack studiował slawistykę i historię Europy Wschodniej w Wiedniu i Warszawie; w wielu książkach poruszał tematykę związaną z Ukrainą, Polską, Białorusią i krajami bałtyckimi.

Marzena Szulc