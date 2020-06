Austria: Enigma sprzedana na aukcji za ponad 117 tys. euro

Maszyna szyfrująca Enigma używana przez niemieckie wojsko w czasie II wojny światowej została sprzedana na aukcji w Wiedniu za 117,8 tys. euro. Według domu aukcyjnego Dorotheum to jeden z nielicznych zachowanych egzemplarzy maszyny - poinformowała w czwartek agencja APA.

Dom aukcyjny szacował wartość maszyny na 30-40 tys. euro. Licytacja odbywała się przez internet.

Wystawiona na aukcji Enigma I została wyprodukowana w 1944 r. Jej elementy, które we wcześniejszych modelach były z aluminium, wykonane są z bakelitu, co - jak powiedział "The Art Newspaper" przed aukcją Simon Weber-Unger z Dorotheum - "odzwierciedla brak materiałów pod koniec wojny".

Maszynę sprzedawał austriacki prywatny kolekcjoner, którego ojciec kupił Enigmę w latach 60. XX wieku. Dom aukcyjny nie ujawnił, kto został zwycięzcą aukcji.

Enigmę skonstruował niemiecki inżynier Artur Scherbius. Wojsko niemieckie zaczęło jej używać w 1926 r. Pionierską pracę nad złamaniem kodu Enigmy wykonało jeszcze przed wojną polskie Biuro Szyfrów Sztabu Generalnego WP. Swoje osiągnięcia biuro przekazało wywiadowi brytyjskiemu na krótko przed wybuchem wojny. Prace nad łamaniem kolejnych wersji i udoskonaleń szyfru Enigmy kontynuowała w brytyjskim ośrodku kryptologicznym w Bletchley Park ekipa matematyków z Brytyjczykiem Alanem Turingiem na czele.