Austria: Jest rozporządzenie ws. certyfikatu Covid-19 w pracy i kurortach narciarskich

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w poniedziałek wieczorem rozporządzenie, zgodnie z którym we wszystkich miejscach pracy od 1 listopada zostanie wprowadzona zasada 3G (geimfpt, genesen, getestet, czyli zaszczepieni, ozdrowieńcy, przebadani). Odnosi się to także do turystyki zimowej.

"Apres-ski będzie możliwe tylko po zaszczepieniu, wyzdrowieniu lub przejściu testu PCR", dodatkowo w kolejkach linowych trzeba będzie nosić maskę FFP2 - informuje portal "Kronen Zeitung".

Wymóg stosowania zasady 3G w miejscu pracy obowiązywać będzie od 1 listopada, do połowy miesiąca będzie trwał jeszcze okres przejściowy, podczas którego osoby spoza grupy 3G będą miały obowiązek noszenia masek FFP2. Po tym terminie "pracownicy będą musieli wykazać się certyfikatem potwierdzającym fakt szczepienia w ciągu ostatnich 360 dni lub wyleczenia w ciągu ostatnich sześciu miesięcy" - podaje "Kronen Zeitung".

Dzięki temu w większości lokali handlowych zostanie wyeliminowana konieczność noszenia maski. Jedynymi wyjątkami pozostaną placówki opieki i szpitale, w których oprócz 3G pozostanie wymóg zasłaniania ust i nosa.

Zasady w gastronomii będą nieco luźniejsze - w miejscach, "w których należy oczekiwać zwiększonego zróżnicowania i interakcji klientów, takich jak w szczególności dyskoteki, kluby, bary apres-ski i sale taneczne", obowiązywać będzie zasada 2,5G. Oznacza to, że test PCR będzie konieczny tylko wtedy, gdy klient nie należy do grupy zaszczepionych lub ozdrowieńców.

W sektorach 3G - od hoteli i standardowej gastronomii po imprezy masowe - nadal będzie możliwość wykonania testu antygenowego (którego wynik będzie honorowany przed upływem 24 godzin) lub wykrycia przeciwciał z ostatnich trzech miesięcy.

Ministerstwo podkreśla, że poszczególne zasady będą mogły być zaostrzane, gdy liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii wzrośnie, przekraczając określony poziom.

Marzena Szulc