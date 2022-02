Austria: Kanclerz krytykuje działania Rosji i wzywa jej ambasadora do MSZ

Po poniedziałkowym przemówieniu prezydenta Rosji Władimira Putina sytuacja na Ukrainie uległa znacznemu pogorszeniu – ocenił we wtorek kanclerz Austrii Karl Nehammer po kryzysowym posiedzeniu rządu. „Jest coraz więcej oznak wskazujących na konfrontację” – ocenił. Zapowiedział wezwanie do MSZ ambasadora Rosji w Austrii.

"W ciągu ostatnich godzin wydarzyło się to, czego się obawialiśmy i przed czym ostrzegaliśmy" - podkreślił Nehammer w oświadczeniu prasowym. Dodał, że uznanie przez Rosję niepodległości "republik ludowych" na wschodniej Ukrainie wskazuje na konfrontacyjną postawę Rosji. "To nie pierwszy raz, gdy Federacja Rosyjska stworzyła państwa-widma" - przypomniał, odnosząc się do Abchazji i Osetii Południowej w Gruzji.

"Złamanie umów międzynarodowych przez Rosję, naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy utrudnia rozwiązania dyplomatyczne" - podkreślił kanclerz i poinformował, że we wtorek ambasador Rosji w Wiedniu Dmitrij Ljubinski zostanie wezwany na rozmowę do MSZ.

Nehammer zaznaczył neutralność Austrii, jednak stanowczo wypowiedział się przeciwko łamaniu prawa międzynarodowego. "Podstawą działań politycznych powinna być siła prawa, a nie prawo siły. Muszą być też podejmowane kolejne inicjatywy dyplomatyczne" - dodał kanclerz. Nie chciał jednak komentować kontaktów Austrii z NATO.

Ocenił, że Austria nie spodziewa większych fal uchodźców z Ukrainy na swoje terytorium. Dodał, że konieczne może być jednak wsparcie krajów UE, które będą tym zjawiskiem bardziej dotknięte.

Nehammer skrytykował działania Rosji i pochwalił ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "Ukraina działała bardzo ostrożnie i nie reagowała na prowokacje" - podkreślił.

Poinformował też, że w poniedziałek w rozmowie telefonicznej zaoferował premierowi Ukrainy Denysowi Szmyhalowi dalsze wsparcie ze strony Austrii.

Marzena Szulc