Austria: Kanclerz Nehammer zapowiada walkę z rosnącym antysemityzmem

Kanclerz Karl Nehammer, który złożył niedawno wizytę w Izraelu, zapowiedział rozpoczęcie ofensywy przeciwko rosnącemu antysemityzmowi w Austrii. Chce on m.in. zmiany przepisów, dotyczących ochrony flagi izraelskiej.

Bodźcem stało się zerwanie i zniszczenie flagi Izraela, wiszącej na wiedeńskiej synagodze, a także coraz częstsze w ostatnich tygodniach przypadki publicznego spalenia tej flagi w kilku krajach UE - informuje w niedzielę portal dziennika "Kronen Zeitung".

W związku z tymi zdarzeniami Nehammer chce załatania luk w prawie, a także jego zaostrzenia - wszelkie znieważenia symboli (w tym palenie flag) powinno być konsekwentnie karane. Austriackie przepisy stanowią bowiem, że flaga państwowa obcego państwa jest chroniona tylko wówczas, gdy została wywieszona przez ambasadę bądź publiczną instytucję. Kara za naruszenie tego przepisu wynosi obecnie 6 miesięcy pozbawienia wolności - przypomina "Kronen Zeitung".

"To nie do zaakceptowania, żeby ekstremiści wychodzili na nasze ulice, szerzyli terror i bezcześcili symbole państwa izraelskiego. To nie jest błahe wykroczenie" - podkreślił Nehammer. Dodał, że zaostrzenie stanu prawnego stanowić będzie obronę "zachodnich wartości za pomocą wszelkich środków, jakimi dysponuje praworządne państwo".

"Rozumiem impuls do podjęcia działań w tej kwestii" - skomentował Andreas Kranebitter, dyrektor naukowy Archiwum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu. Jego zdaniem planowane zaostrzenie przepisów ma wymiar symboliczny.

"Jednak niszczenie flagi to kwestia, która wykracza daleko poza konsekwencje karne. Dlatego potrzebna jest dodatkowa ochrona, bowiem z niepokojem obserwuję wzrost antysemityzmu wszelkiego rodzaju" - stwierdził. "Politycy muszą wyciągnąć wnioski. Innymi słowy, nie mogą poprzestać wyłącznie na zaostrzeniu prawa" - podsumował Kranebitter.