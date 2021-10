Austria: Korupcja, przekupstwo, malwersacje - śledztwo w sprawie byłego już kanclerza potrwa co najmniej rok

Po tym, jak Sebastian Kurz w sobotę zrezygnował ze stanowiska kanclerza Austrii, pojawia się pytanie, jak długo przeciwko niemu potrwa śledztwo. Wydział ds. zwalczania przestępstw gospodarczych i korupcji (WKStA) prowadzi przeciwko Kurzowi sprawę o korupcję, przekupstwo i malwersację - chodzi m.in. o sprzeniewierzenie pieniędzy z budżetu ministerstwa.

"Prawnicy specjalizujący się w przestępczości +białych kołnierzyków+ są przekonani, że śledztwo to może potrwać nawet do 2022 roku" - informuje w poniedziałek "Vienna Online"(VO). To, jak długo WKStA będzie prowadzić śledztwo, zależy od "ilości dokumentów zebranych podczas ostatnich rewizji" - potwierdził Lukas Kollmann, jeden z zapytanych przez VO prawników. "Jest mało prawdopodobne, aby śledztwo zostało zakończone w ciągu kilku miesięcy". Ponadto dochodzi jeszcze konieczność przesłuchania wielu świadków w tej sprawie.

"Myślę, że WKStA szybciej przeprowadzi to śledztwo ze względu na wagę osób podejrzanych. Ale to i tak z pewnością jeszcze trochę potrwa" - przypuszcza Manfred Ainedter, prawnik, szef austriackiego stowarzyszenia adwokatów karnych. Ainedter uważa, że śledztwo w sprawie Kurza i współoskarżonych zakończy się najszybciej w 2022 r.

Obecnie w postępowaniu przygotowawczym WKStA zbiera materiały w związku z aferą korupcyjną z 2016 r., w której udział zarzuca się Kurzowi i jego dziewięciu bliskim współpracownikom. W ostatnią środę przeprowadzono rewizje m.in. w głównej siedzibie Austriackiej Partii Ludowej (OeVP), w Urzędzie Kanclerza i w ministerstwie finansów.

W tej ujawnionej w ubiegłym tygodniu aferze chodzi o publikowanie w 2016 r. sondaży i materiałów, przychylnych Kurzowi i OeVP, przez media należące do potentata medialnego Wolfganga Fellnera. W zamian za publikacje, wskazane media miały otrzymywać zlecenia reklam, finansowanych w nielegalny sposób ze środków ministerstwa finansów. Jeden z zarzutów w tej sprawie dotyczy podrabiania rachunków i dokumentów, na podstawie których opłacano publikację materiałów, stawiających w korzystnym świetle Kurza, z państwowych pieniędzy. W 2017 r. Kurz został szefem partii OeVP, w tym samym roku zdobył też stanowisko kanclerza.

Jego ówczesny wicekanclerz i współkoalicjant - Heinz-Christian Strache, były szef skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii (FPOe), został skazany za korupcję 27 sierpnia br. na 15 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Strache był jedną z głównych postaci afery "Ibizagate", która doprowadziła do upadku pierwszego rząd Kurza i przedterminowych wyborów we wrześniu 2019 r.

W maju 2019 roku niemieckie media ujawniły nagranie z ukrytej kamery w hotelu na Ibizie, które wywołało polityczny skandal. Nagranie pochodziło z 2017 roku, z okresu przed wyborami w Austrii. Strache miał tam rozmawiać z rzekomą krewną rosyjskiego oligarchy, która zaproponowała wsparcie w wyborach w zamian za późniejszy rewanż w postaci kontraktów rządowych. Sprawa była prawdopodobnie prowokacją, ale problemem korupcyjnej "Ibizagate" zajęła się specjalna komisja austriackiego parlamentu. W toku pracy komisji wyszły na jaw inne sprawy o możliwym podłożu korupcyjnym z czasów rządu OeVP i FPOe, także nie związane bezpośrednio z nagraniem z Ibizy.

W maju br. WKStA objęła Kurza śledztwem, dotyczącym podejrzenia składania przez niego fałszywych zeznań przed parlamentarną komisją. Tym razem chodziło o kwestię udziału Kurza w nominacji szefa państwowego holdingu OeBAG w 2019 r. Kurz odrzucił wtedy te zarzuty, podobnie jak ostatnie zarzuty dotyczące afery korupcyjnej z 2016 r. Jeszcze w sobotę podtrzymywał swoje wcześniejsze stwierdzenia o niewinności, podkreślając że "te zarzuty pochodzą z 2016 roku i są nieprawdziwe".

Kurz po ustąpienia z funkcji kanclerza pozostał nadal na stanowisku szefa klubu Partii Ludowej (OeVP) w parlamencie. Jak dowiedział się VO, "dopóki Kurz nie wystąpi o uchylenie immunitetu - co według OeVP zamierza zrobić - wszystkie skierowane przeciwko niemu czynności śledcze są zawieszone, co opóźniłoby prace WKStA".

W poniedziałek 11 października zaprzysiężono w Austrii nowego kanclerza - Aleksandra Schallenberga (OeVP), który do tej pory pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w gabinecie Sebastiana Kurza.

Marzena Szulc