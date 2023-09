Austria: Media: ministrowie 5 krajów Europy Środkowej za utrzymaniem kanałów komunikacji z Rosją

Na środowym spotkaniu nieformalnej grupy politycznej Central 5 (C5) w Wiedniu ministrowie spraw zagranicznych Austrii, Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier opowiedzieli się za utrzymaniem kanałów komunikacji z Rosją w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w celu przyspieszenia pokoju na Ukrainie – poinformował portal Euractiv.

"Uważam, że musimy utrzymywać otwarte niezbędne linie komunikacji i platformy, których możemy potrzebować, gdy nadejdzie czas" - powiedział na wspólnej konferencji prasowej austriacki minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg. Jak dodał, OBWE jest "jedyną ogólnoeuropejską platformą dialogu i wierzę, że odegra i może odegrać kluczową rolę w przyszłości".

Również szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto podkreślił, że kanały komunikacji muszą pozostać otwarte.

Szijjarto w ten sposób uzasadnia kolejne spotkania z rosyjskimi i białoruskimi politykami oraz podróże do Rosji i na Białoruś. Za jedną z takich podróży (w lutym do Mińska) został ostatnio skrytykowany przez Parlament Europejski. Po raz kolejny Szijjarto uda się do Rosji w październiku na szczyt energetyczny.

Słowenia, Czechy i Słowacja również podkreśliły potrzebę uratowania OBWE przed utratą znaczenia. Szefowa słoweńskiej dyplomacji Tanja Fajon zaznaczyła, że OBWE jest "jedyną instytucją, która prowadzi otwarty dialog z Rosją", a minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavsky zauważył, że jest ona "jednym z filarów europejskiej architektury bezpieczeństwa".

"Ze względu na weto Rosji nie ma porozumienia co do tego, który kraj będzie przewodniczył OBWE w 2024 r., a dyskusje na temat budżetu organizacji utknęły w martwym punkcie na wiele miesięcy" - przypomina Euractiv.

Nieformalna grupa polityczna Central 5 (C5) powstała w 2020 r. w celu wzmocnienia współpracy regionalnej. Kolejne spotkanie w tym formacie odbędzie się w Lublanie w marcu 2024 r.