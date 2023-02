Austria: Media: W austriackich szkołach uczy się około 13 tys. ukraińskich dzieci

„Rok po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę w austriackich szkołach uczy się 13 149 ukraińskich dzieci i nastolatków” – poinformował w niedzielę Ukrinform na podstawie materiałów APA (Austria Presse Agentur).

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Austrii, 5 682 dzieci z Ukrainy uczęszcza do szkół podstawowych, 7 467 do szkół średnich, liceów i gimnazjów. Obecnie w szkołach w Austrii pracuje również 218 ukraińskich nauczycieli.

"Integracja ukraińskich dzieci i młodzieży postępuje. Taką informację zwrotną otrzymujemy ze szkół w całym kraju" - powiedział APA minister edukacji Austrii Martin Polashek.

W szkołach są organizowane dla uczniów z Ukrainy dodatkowe klasy i lekcje języka niemieckiego,dzieci z Ukrainy uczą się języka niemieckiego po 20 godzin tygodniowo, informuje APA.

Ukraińcy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju z powodu wojny i przybyli do Austrii, otrzymali prawo do zamieszkania w republice do 4 marca 2024 roku. W okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. w Austrii zarejestrowano łącznie 90 994 przymusowych migrantów z Ukrainy. Około 66 000 z nich nadal przebywa w Austrii, pozostali albo wrócili do domu, albo wyjechali do innych krajów, poinformował Ukrinform.