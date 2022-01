Austria: Mimo rekordu zakażeń, rząd nie planuje dodatkowych restrykcji

Mimo rekordowej liczby nowych infekcji koronawirusem – blisko 17 tys. w ciągu ostatniej doby - rząd Austrii na razie nie planuje dodatkowych restrykcji - zapewnił minister zdrowia Wolfgang Mueckstein (Zieloni) po środowym posiedzeniu rządu.

Eksperci zakładają, że już za tydzień liczba infekcji może wzrosnąć nawet do 30 tys. dziennie. Jednak zapowiedzi te nie wpłyną na wprowadzenie bardziej rygorystycznych środków - poinformował Mueckstein.

Prognozy dotyczące liczby zakażeń obejmują najbliższe 14 dni, więc obecna skala infekcji "nie jest zaskoczeniem". W porównaniu z innymi krajami Europy, Austria "wybrała bezpieczną drogę" - zaznaczył minister. Dodał, że najważniejszym celem jest uniknięcie kolejnego lockdownu i "utrzymanie kraju w ruchu".

"Z wariantem Delta osiągnęliśmy dobrą pozycję wyjściową na początku grudnia, ale potem pojawił się Omikron i wszystko pomieszał" - dodał Mueckstein.

Poinformował, że dalsze zaostrzanie przepisów nie jest konieczne, ponieważ szpitalne oddziały intensywnej terapii są obecnie zajęte w 12 procentach. "Przy Delcie co czwarta hospitalizowana osoba trafiała na oddział intensywnej opieki, przy Omikronie jest to tylko co dziesiąta. Kontrolujemy sytuację" - podkreślił minister.

Dodał, że "dzisiejsze rekordowe liczby (zakażeń) zostały wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o obowiązujących restrykcjach". "Jedynym skutecznym wyjściem z pandemii pozostaje szczepienie przeciw koronawirusowi" - podsumował Mueckstein i zapowiedział intensywną kampanię informacyjną na ten temat w nadchodzących tygodniach.

We wtorek kanclerz federalny Karl Nehammer (OeVP) podtrzymał wcześniejsze decyzje rządu, dotyczące wejścia w życie obowiązku szczepień przeciw Covid-19 od 1 lutego.

