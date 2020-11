Austria: Minister obrony zakażona koronawirusem

Minister obrony Austrii Klaudia Tanner uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i jest drugim członkiem austriackiego rządu, który został zakażony tym patogenem – poinformował w niedzielę resort obrony, na który powołuje się agencja APA.

Ministerstwo przekazało, że jego szefowa ma się dobrze i będzie pracować z domu. Na kwarantannie jest już od 10 dni, ponieważ miała kontakt z inną osobą, która uzyskała pozytywny wynik badania.

Minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg został pozytywnie zdiagnozowany na obecność wirusa w połowie października i powrócił do pracy w resorcie pod koniec tamtego miesiąca; minister nie miał żadnych objawów.

17 listopada Austria zaostrzyła ograniczenia, aby spowolnić rozprzestrzenianie się Covid-19. Mają one obowiązywać do 6 grudnia. Wskaźniki zakażeń w tym kraju spadły, ale kanclerz Sebastian Kurz ostrzegł w wywiadzie dla niedzielnego wydania gazety "Kleine Zeitung", że Austriacy nadal będą musieli żyć z - jak to ujął - "ogromnymi ograniczeniami".