Austria: MSW: nie ma dowodów, by było kilku zamachowców (aktualizacja)

Szef MSW Austrii Karl Nehammer stwierdził we wtorek, że dotychczasowe dowody wideo nie wskazują na to, by w poniedziałkowym zamachu w Wiedniu brał udział więcej niż jeden terrorysta. Polityk poinformował też o zatrzymaniu 14 osób powiązanych z napastnikiem.

Podczas konferencji prasowej Nehammer poinformował, że policja przeprowadziła 18 nalotów na domy osób powiązanych z zabitym przez policję sprawcą zamachu w Wiedniu. Dodał, że sprawcy udało się "oszukać" austriacki program deradykalizacji dżihadystów; mężczyzna jedynie udawał, że się integruje, podczas gdy w rzeczywistości nie porzucił swoich radykalnych przekonań.

Zamachowcem był urodzony w Austrii 20-letni mężczyzna, Albańczyk, którego rodzina pochodzi z Macedonii Północnej. W kwietniu 2019 r. został skazany na 22 miesiące więzienia za próbę podróży do Syrii w celu wstąpienia w szeregi Państwa Islamskiego. Ostatecznie został zwolniony w grudniu ze względu na młody wiek.

Jak poinformował szef MSW, uzbrojony w karabin automatyczny, pistolet i maczetę zabójca został "zneutralizowany" przez odddział antyterrorystów dziewięć minut po zamachu, o godz. 20.09. Jak dodał, gdyby reakcja nie była tak szybka, w zamachu mogłoby zginąć jeszcze więcej osób.

Zamachowiec zabił cztery osoby i ranił 23 inne. Jak poinformował we wtorek burmistrz Wiednia Michael Ludwig, stan zdrowia trzech rannych osób jest krytyczny, a 10 zostało już wypisanych ze szpitala.