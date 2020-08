Austria: MSZ ostrzega przed podróżami do Hiszpanii

Ministerstwo spraw zagranicznych Austrii wydało w czwartek ostrzeżenie przed podróżami do Hiszpanii, z wyjątkiem Balearów i Wysp Kanaryjskich. Według resortu rosną obawy, że wczasowicze mogą zakazić się w Hiszpanii koronawirusem i wwieźć go do Austrii.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać od poniedziałku, a osoby powracające z Hiszpanii do Austrii będą musiały przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

W Hiszpanii od lipca wzrasta dynamika dziennych zakażeń koronawirusem. O ile na przełomie czerwca i lipca średnio podczas jednej doby potwierdzano kilkaset zakażeń, o tyle w sierpniu stwierdza się ponad 2,5 tys. nowych infekcji w ciągu 24 godzin.

Do środowego wieczora w Hiszpanii z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 28 499 osób, a zainfekowanych zostało 305 767.