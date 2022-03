Austria: Najwięcej uchodźców z Ukrainy trafia do Polski i Austrii

Jak poinformowała unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson, Polska, Austria i Cypr są krajami, do których przybywa najwięcej uchodźców z Ukrainy w stosunku do wielkości kraju – podaje w środę apa.

Johansson powiedziała w środę w Brukseli, że Komisja Europejska ustanowiła platformę do solidarnego i sprawiedliwego podziału obciążeń. W tym celu stworzono indeks, obrazujący liczbę uchodźców w odniesieniu do wielkości kraju.

Wśród krajów, które w związku z tym stanęły przed najpoważniejszymi wyzwaniami, na pierwszym miejscu znalazła się Polska, a za nią kolejno Austria, Cypr, Czechy i Estonia.

"Do tej pory z Ukrainy do krajów UE trafiło blisko 3,5 miliona uchodźców, z czego ponad dwa miliony do Polski" - podkreśliła Johansson. 700 tys. ukraińskich uchodźców trafiło do Rumunii, wielu znalazło schronienie także na Węgrzech i na Słowacji.

Jak szacuje Johansson, prawie wszystkie państwa członkowskie UE przyjmują obecnie uchodźców z Ukrainy. Dziennie średnio przybywa ich około 200 tys. osób. W ubiegłym tygodniu w piątek było ich 50 tys., "ale sytuacja na Ukrainie może szybko się pogorszyć i liczby znów zaczną rosnąć" - zastrzega komisarz.

Johansson zapowiada, że UE chce w poniedziałek omawiać sprawę rozmieszczenia uchodźców. KE stara się także o włączenie USA, Kanady i Wielkiej Brytanii do "platformy solidarności". Przyjęcie nieograniczonej liczby uchodźców z Ukrainy zapowiedziała Kanada.

Nie będzie wprowadzonego obowiązkowego klucza do dystrybucji uchodźców wojennych z Ukrainy do poszczególnych krajów UE - zapowiedziała komisarz. Osoby szukające ochrony miałyby możliwość swobodnego przemieszczania się po całej UE.

"Nie będzie narzucane, w którym kraju UE uchodźcy mieliby się osiedlić. Na dystrybucję uchodźców w krajach europejskich naciskają szczególnie Niemcy" - zaznacza apa.