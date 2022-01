Austria: Nowe restrykcje w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron

Austria reaguje na szybkie rozprzestrzenianie się wariantu Omikron koronawirusa nowymi restrykcjami. Maseczki FFP2 będą obowiązkowa także na zewnątrz, w miejscach, gdzie nie można zachować dwumetrowej odległości - ogłosił w czwartek w Wiedniu kanclerz Karl Nehammer.

Dotyczy to na przykład stref dla pieszych i kolejek. "Zawsze lepiej jest założyć maskę, niż tego nie zrobić" - mówi Nehammer. Ponadto handel będzie zobowiązany do przeprowadzania kontroli w celu zapewnienia przestrzegania zasady 2G, tj. przyjmowania wyłącznie osób zaszczepionych i wyleczonych - informuje agencja dpa.

Aby nie stwarzać zagrożenia dla infrastruktury, osoby mające kontakt z osobami zakażonymi mogą w przyszłości zwolnić się z kwarantanny po piątym dniu jej trwania. Dzięki codziennym testom i noszeniu maseczki FFP2, pracownicy infrastruktury krytycznej powinni być w stanie kontynuować pracę.

Sytuacja jest bardzo poważna - powiedział Nehammer, który nie wykluczył ponownego lockdownu. Zaapelował jednak do mieszkańców, "abyśmy wspólnie zrobili wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec kolejnemu możliwemu (...)zamknięciu (kraju)".

Krzywa nowych zakażeń w Austrii gwałtownie wzrasta. Jak podały w czwartek władze, w ciągu 24 godzin w 9-milionowym kraju koronawirusem zakaziły się 8 853 osoby.

Z Berlina Berenika Lemańczyk