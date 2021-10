Austria: Nowy kanclerz zapowiada ścisłą współpracę ze swoim poprzednikiem

W pierwszym publicznym wystąpieniu po poniedziałkowym zaprzysiężeniu nowy kanclerz Austrii Alexander Schallenberg (OeVP) zapowiedział, że będzie ściśle współpracował ze swoim poprzednikiem na tym stanowisku Sebastianem Kurzem (OeVP) . Ciążące na Kurzu zarzuty korupcyjne określił jako niesłuszne.

"To zaszczyt, którego nigdy się nie spodziewałem" - oświadczył Schallenberg po złożeniu przysięgi. "Tym, co jest teraz potrzebne, to odpowiedzialność i stabilizacja, za które musimy wspólnie odpowiadać. Zajmiemy się reformą podatków gospodarczych i społecznych, nowym budżetem" - dodał.

Z kolei prezydent Van der Bellen w krótkim przemówieniu przed zaprzysiężeniem przypomniał nowemu kanclerzowi i obecnemu na uroczystości wicekanclerzowi Wernerowi Koglerowi (Zieloni) o ciążącej na nich odpowiedzialności za kontynuację prac koalicji rządowej OeVP - Zieloni i za "przywrócenie społeczeństwu zaufania do polityki".

"Ze swojej strony wierzę, że koalicjantom uda się stworzyć stabilną podstawę mocnej współpracy" - podkreślił prezydent.

Kurz, składając w sobotę rezygnację z urzędu, na swojego następcę zaproponował Schallenberga, dotychczasowego ministra spraw zagranicznych. Propozycja ta spotkała się z akceptacją koalicyjnych Zielonych oraz prezydenta.

Wydział ds. zwalczania przestępstw gospodarczych i korupcji (WKStA) prowadzi przeciwko Kurzowi sprawę o korupcję, przekupstwo i malwersację - chodzi m.in. o sprzeniewierzenie pieniędzy z budżetu ministerstwa. Były kanclerz nie przyznaje się do winy.

Marzena Szulc