Austria: Nowy rekord zakażeń SARS-CoV-2; więcej chętnych do szczepień

Austria po raz kolejny pobiła swój rekord – w ciągu ostatniej doby przybyło 13 152 nowych infekcji. Tym samym liczba aktywnych przypadków wzrosła do 105 580, a liczba powiązanych z Covid-19 zgonów wyniosła w ciągu ostatniej doby 48 – podaje w sobotę portal Kurier.

Dzisiejsza liczba nowych infekcji znacznie przewyższa średnią z ostatniego tygodnia, wynoszącą 10 395. Na oddziałach szpitalnych przebywa aktualne 2282 pacjentów z Covid-19, a na oddziałach intensywnej terapii - 421.

Przy 105 580 aktywnych przypadkach koronawirusa Austria po raz pierwszy przekroczyła poziom stu tysięcy. 48 nowych zgonów z ostatniej doby, związanych z infekcją SARS-CoV-2, zwiększa liczbę zmarłych do 11 689 osób od początku pandemii.

Szczepienia, prowadzone w Austrii od 27 grudnia 2020 r., nie osiągnęły wciąż "masy krytycznej" - w pełni zaszczepione do tej pory zostało niewiele ponad 65 proc. populacji, co jest niskim wskaźnikiem na tle innych krajów Europy. Jednak mocny wzrost liczby zakażeń i zapowiedzi wprowadzania kolejnych ograniczeń dla osób niezaszczepionych spowodowały, że Austriacy ruszyli liczniej do punktów szczepień dopiero na przełomie października i listopada. "Nie ma jeszcze połowy listopada, a podano już więcej pierwszych dawek szczepień niż w całym październiku" - podaje portal Puls24.

W miniony piątek w całej Austrii zaszczepiono łącznie 88 712 osób. "To więcej niż w jakikolwiek piątek od początku lipca" - podkreśla Puls24. Zgodnie z trendem widocznym w ostatnich dniach, większość z tych szczepień to dawki przypominające (52 315). Liczba pierwszych szczepień wyniosła 23 473 - co jest wynikiem najwyższym od lipca.

Zaległości nadrabia Dolna Austria - z kraju o bardzo niskim do tej pory wskaźniku szczepień (i zapadalności wynoszącej ponad 1 tys. przypadków na 100 tys. osób) wskoczyła na pierwsze miejsce pod względem liczby pierwszych szczepień (5573). Na kolejnych miejscach plasują się Styria (4719), Wiedeń (3862) i Dolna Austria (3085). W Tyrolu w piątek na przyjęcie pierwszej dawki szczepionki zdecydowało się 2413 osób, w Karyntii 1529, w Salzburgu 1151, w Burgenlandzie 314.

Obecnie w całej Austrii w pełni zaszczepionych jest 5,8 mln osób (65,1 proc. populacji).

