Austria: OIOM-y w części regionów na granicy zapełnienia, szpitale zapowiadają triaż

Oddziały intensywnej terapii dla pacjentów z Covid-19 w części regionów Austrii są na granicy pełnego zapełnienia. W rejonie Salzburga i w Tyrolu lekarze przygotowują się do stosowania triażu, czyli wstępnej selekcji pacjentów według ich stanu i przyjmowania na oddział tych lepiej rokujących.

W sprawie trudnej sytuacji w swoich szpitalach i klinikach Salzburg alarmuje od kilku dni. We wtorek szef szpitali w regionie Paul Sungler przedłożył władzom federalnym raport o przeciążeniu placówek w celu uzyskania wsparcia. Podkreślił, że liczy też na wsparcie innych krajów związkowych lub z zagranicy w kryzysowej sytuacji, bo miejsca dla pacjentów intensywnej terapii szybko się kończą - opisuje portal Kurier.

Dramatyczna sytuacja panuje również w szpitalach w graniczącym z Salzburgiem Tyrolu. "Stoimy o krok przed rozpoczęciem triażu" - alarmuje Barbara Friesenecker, lekarka z lokalnego oddziału intensywnej terapii. "Już teraz nie dajemy rady leczyć pacjentów tak, jak powinno to przebiegać. Trzeba będzie decydować, który pacjent ma największą szansę na przeżycie".

"Osoby z małymi szansami na przeżycie nie będą już trafiać na OIOM. Dotyczyć to będzie również innych pacjentów. Chodzi o to, u kogo prawdopodobieństwo przeżycia jest największe: (np.) pacjent z Covid-19 czy pacjent z zawałem serca" - dodaje Friesenecker i podkreśla: "To trudna decyzja i emocjonalne obciążenie dla nas".

Pandemia koronawirusa daje się we znaki nie tylko licznym szpitalom, ale całemu systemowi opieki zdrowotnej w Austrii, a niedobór zasobów będzie prowadzić do ich racjonowania - podkreśla Kurier. Szpitalom w rejonie Salzburga grozi całkowite przeciążenie, dlatego utworzono już 6-osobowy zespół lekarzy, którzy będzie prowadził triaż.

"Triaż" w medycynie ratunkowej jest wykorzystywany w sytuacjach wyjątkowych, takich jak klęski żywiołowe, wypadki z wieloma ofiarami oraz po atakach, gdy trzeba w krótkim czasie sklasyfikować pacjentów według pilności ich leczenia.

"Zasady etyczne i prawne muszą pozostawać podstawą wskazań medycznych, tak jak w +normalnych+ warunkach" - wskazują eksperci z grupy roboczej ds. etyki Austriackiego Towarzystwa Anestezjologii, Resuscytacji i Intensywnej Terapii (OeGARI).

Pierwszeństwo zapewnione będzie tym pacjentom, którzy w wyniku oceny "mają prognostycznie wysokie prawdopodobieństwo przeżycia dzięki dostępnemu leczeniu medycznemu" - wyjaśnia Kurier.

Marzena Szulc