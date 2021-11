Austria: Olbrzymie zainteresowanie szczepieniami dla dzieci 5-11 lat

Wiedeń od poniedziałku zaczyna akcję szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw Covid-19. Zapisy ruszyły w sobotę rano, po południu było już 5,5 tys. rezerwacji – informuje w niedzielę ORF.

Oficjalnie Europejska Agencja Leków (EMA) nie zatwierdziła jeszcze szczepionki przeciw koronawirusowi dla dzieci poniżej 12 roku życia. Podczas niedzielnej konferencji prasowej rządu, podczas której potwierdzono wprowadzenie od poniedziałku ogólnokrajowego lockdownu dla osób niezaszczepionych, minister zdrowia Wolfgang Mueckstein (Zieloni) poinformował, że zatwierdzenie przez EMA może nastąpić 24 listopada.

Punkt szczepień dla dzieci w Wiedniu zostanie oficjalnie otwarty w poniedziałek przez burmistrza Michaela Ludwiga (SPOe). "Aktualne międzynarodowe dane, dotyczące szczepień dzieci przeciwko Covid-19, skłoniły miasto do stworzenia infrastruktury do szczepień dzieci. Powinno to uprościć procedury dla rodziców, którzy chcą zaszczepić swoje dzieci" - informuje ORF.

Dzieci otrzymają zmniejszoną ilość szczepionki Biontech/Pfizer, o dokładnej dawce zadecyduje lekarz na miejscu, podczas badania kwalifikacyjnego. Dawka ma być uzależniona m.in. od kondycji fizycznej i wagi dziecka.

W początkowej, pilotażowej fazie akcji szczepień dzieci, przewidziane jest szczepienie ok. 200 pacjentów dziennie. "Ta niewielka liczba jest spowodowana szczegółowymi rozmowami specjalistów medycznych z rodzicami i dziećmi" - wyjaśnia ORF. Rzecznik rady miejskiej zapowiedział, że jeśli utrzyma się obecne duże zainteresowanie, będzie możliwość zwiększenia ilości szczepień. Na razie prowadzone są zapisy do końca roku.

Zainteresowaniem cieszą się też szczepienia wśród dorosłych - w Wiedniu tylko w ostatni piątek ponad 11 tys. osób zaszczepiło się przeciw Covid-19 po raz trzeci. Od soboty możliwe jest otrzymanie trzeciej dawki w terminie co najmniej 4 miesięcy od przyjęcia drugiej (a nie, jak wcześniej, 6 miesięcy).

Marzena Szulc