Austria: Pierwsza od 10 lat żyrafa przyszła na świat w wiedeńskim ZOO

W ogrodzie zoologicznym Schoenbrunn w Wiedniu w niedzielne popołudnie przyszła na świat mała żyrafa siatkowana. To pierwsze potomstwo tego gatunku od prawie 10 lat – podkreśla kierownictwo Schoenbrunn.

Jest to pierwsze dziecko młodej żyrafy o imieniu Fleur. Mała żyrafa, która na razie jeszcze nie ma imienia, mierzyła po urodzeniu ok. 1,70 m.

"Poród przebiegł szybko i bez komplikacji, co wcale nie jest sprawą oczywistą. Niestety, Fleur nadal trzyma swoje dziecko na dystans i pielęgnuje je oraz karmi bardzo nieregularnie" - opowiada opiekująca się żyrafami Eveline Dungl.

"Niedoświadczone matki często są przytłoczone wychowaniem dziecka nawet w warunkach naturalnych, na wolności. W przypadku żyraf, które zostają matkami po raz pierwszy, nie ma niestety gwarancji, że wszystko pójdzie dobrze od samego początku" - dodała Dungl.

Kierownictwo Schoenbrunn podkreśla, że założeniem ogrodu jest umożliwienie rodzicom zajmowanie się potomstwem w sposób jak najbardziej naturalny. Od niedzieli, kiedy na świat przyszła mała żyrafa, całe stado jest obserwowane przez zespół przez całą dobę, a zachowanie zwierząt jest szczególnie czujnie analizowane.

"Po intensywnych konsultacjach ze wszystkimi naszymi ekspertami postanowiliśmy pozostawić młode zwierzę w stadzie i dokarmiać je, ponieważ matka nie karmi go regularnie" - dodaje dyrektor zoo Stephan Hering-Hagenbeck. "Oczywiście nie można wykluczyć pewnych zagrożeń, ale pobyt ze stadem to w tej sytuacji najbardziej obiecujące rozwiązanie".

Ostatni raz w wiedeńskim zoo mała żyrafa przyszła na świat prawie 10 lat temu. "Teraz ważne jest, aby młode, niedoświadczone stado miało dużo czasu i odpoczynku. Zwierzęta powinny przyzwyczaić się do nowej sytuacji i móc wspólnie przeżyć to ważne doświadczenie. Dlatego strefa, gdzie mieszkają żyrafy, pozostanie zamknięta przed zwiedzającymi do odwołania" - poinformowała dyrekcja zoo.

Marzena Szulc