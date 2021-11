Austria : Planowali spalenie policjanta, skończyło się na podpaleniu radiowozu

Niezadowolenie z powodu wprowadzonych obostrzeń i kontroli, wynikających z gwałtownego przyrostu przypadków Covid-19 w Górnej Austrii, było powodem, dla którego trzech młodych mieszkańców Linzu zaplanowało podpalenie policjanta – informuje dziennik "Die Welt".

Jak podała policja z Górnej Austrii, młodzieńcy przyznali się do podpalenia w połowie listopada radiowozu. Cała trójka przyznała się do planu polegającego na "zwabieniu policjanta w zasadzkę dzięki prowokacji, a następnie oblaniu go benzyną i podpaleniu".

Śledczym wyjaśnili, że "funkcjonariuszy organów ścigania postrzegają jako swoich wrogów", ponieważ policja kontroluje przestrzeganie pandemicznych obostrzeń. "Zakładamy, że naprawdę to planowali, ale nie udało się im przeprowadzić tego planu. Dlatego ograniczyli się do podpalenia policyjnego samochodu" - wyjaśnił rzecznik policji z Górnej Austrii.

Na terenie całej Austrii obowiązują daleko idące ograniczenia, dotyczące osób nieszczepionych. W celu kontrolowania przestrzegania tych przepisów, oddelegowano setki dodatkowych funkcjonariuszy. Górna Austria jest krajem związkowym o najniższym wskaźniku szczepień i o jednej z najwyższych liczbie zakażeń w regionie alpejskim - podkreśla "Die Welt".

Marzena Szulc