Austria: Poczta wyemitowała znaczek z papieru toaletowego upamiętniający pandemię

Austriacka poczta, w wyemitowanym właśnie znaczku upamiętniającym pandemię koronawirusa, połączyła dwa elementy do niej nawiązujące: został on wykonany z papieru toaletowego i przy odrobinie chęci można go użyć do zachowania dystansu społecznego - poinformowała w piątek agencja Reutera.

Koronawirusowy znaczek o nominale 2,75 euro jest dostępny w arkuszach o szerokości 10 cm, czyli jednej dziesiątej metra, a taką właśnie odległość od innych radzi zachowywać austriacki rząd. W oficjalnych kampaniach zachęcających do utrzymywania dystansu społecznego jako symbol pojawia się słoniątko.

"Jeśli umieścisz 10 arkuszy znaczków obok siebie, otrzymasz łącznie metr - lub długość małego słoniątka. Słynne małe zwierzątko jest również wydrukowane na znaczku" - poinformowała poczta w oświadczeniu.

Znaczek jest wydrukowany na trójwarstwowym papierze toaletowym, co nawiązuje do gromadzenia zapasów tego artykułu na początku pandemii.

Austriacka poczta już wcześniej żartowała z bieżących wydarzeń. W styczniu wydała znaczek upamiętniający brexit. Pojawiła się na nim przekreślona data 29 marca 2019 r., czyli nieaktualna już wówczas data planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a pod nią nowa - 31 stycznia 2020 r.

Znaczek upamiętniający koronawirusa jest sprzedawany za 5,50 euro. Połowa kwoty zostanie przekazana na cele charytatywne.