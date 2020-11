Austria: Ponad 9,5 tys. nowych przypadków koronawirusa w ciągu doby

W ciągu doby do piątku rano odnotowano w Austrii kolejną rekordową liczbę 9586 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększyło ich łączną liczbę od początku pandemii w tym kraju do 191 228 - poinformowało austriackie MSW.

W tym samym czasie zmarły 53 zainfekowane osoby, podwyższając do 1661 łączną liczbę zgonów wśród nosicieli koronawirusa. Od początku pandemii wyzdrowiało już 112 728 zarażonych.

w związku z koronawirusem w Austrii leczone są obecnie w szpitalach 3992 osoby, czyli o 111 więcej niż w czwartek. 567 z nich przebywa na oddziałach intensywnej terapii.