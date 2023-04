Austria: Prawie 20 metrów zbocza góry osunęło się jednego dnia, cała dolina Sankt Gilgen zamknięta

W pobliżu miejscowości Sankt Gilgen (rejon Salzburga) osunęła się w czasie 12 godzin o prawie 20 metrów ogromna część zbocza, poinformował w niedzielę na łamach portalu ORF Otto Kloiber, burmistrz Sankt Gilgen. Cała dolina została zamknięta dla ruchu ze względów bezpieczeństwa.

Ze uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia dla uczestników ruchu drogowego, rowerzystów i pieszych, ścieżki pod zagrożonym stokiem zostały zamknięte - poinformował burmistrz w komunikacie dla mediów. Naruszone szlaki prowadzące do Illingerberg oraz trasa turystyczna na Zwoelferhorn - zostały zamknięte dla ruchu pieszego oraz rowerowego. "W porozumieniu z władzami podjęliśmy decyzję o zablokowaniu całej doliny" - wyjaśnił Kloiber.

Osuwisko dotknęło prawie 8 hektarów. Zdaniem władz lokalnych nie można obecnie przewidzieć rozwoju sytuacji, a w związku z tym także okresu obowiązywania zakazu ruchu. Ryzyko związane jest m.in. z możliwością przewracania się drzew. "Budynki nie są jednak zagrożone" - podano w komunikacie.

Burmistrz poinformował, że zjawisko osuwania się zbocza w Sankt Gilgen ma miejsce co 50-60 lat. Tym razem przybrało "wyjątkowo dużą skalę". "Przerażające jest to, że jest to normalny proces występujący w przyrodzie, i nie ma nic wspólnego z takimi zjawiskami pogodowymi jak burze" - zauważył burmistrz Kloiber.