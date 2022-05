Austria: Prezydent Van der Bellen będzie się ubiegać o drugą kadencję

Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen chce ubiegać się o drugą kadencję. Zapowiedział to w niedzielę za pośrednictwem dwuminutowego filmu, opublikowanego w mediach społecznościowych – informuje agencja APA.

"Chciałbym dołożyć wszelkich starań, aby następne lata były dobre dla nas wszystkich" - zadeklarował 78-letni Van der Bellen, prosząc wyborców o wsparcie i głosy. Jak podkreślił, "urząd prezydenta federalnego to fascynujące zadanie".

"Trzeba lubić niespodzianki, bo nikt nie jest w stanie przygotować cię na to, co cię na tym stanowisku czeka" - dodał, przypominając skalę nieprzewidzianych wydarzeń z ostatnich pięciu lat swojego urzędowania.

"Bądźmy szczerzy: takie rzeczy jak Ibiza są dziś prawie zapomniane" - zauważył Van der Bellen, nawiązując do afer korupcyjnych związanych z osobą byłego kanclerza Austrii Sebastiana Kurza i jego współpracowników z Austriackiej Partii Ludowej (OeVP), w sprawie których dopiero niedawno zaczęła pracę komisja śledcza.

"Żyjemy w okresie dużych zmian, nic nie może być brane za pewnik i każdego dnia musimy walczyć o to, co dla nas ważne" - podkreślił prezydent, dodając, że "nacjonaliści przejmą władzę, jeśli im na to pozwolimy".

Van der Bellen pełni urząd prezydenta Austrii od 2016 roku. W drugiej turze pokonał kandydata liberalnej FPOe Norberta Hofera, otrzymując 53,79 proc. głosów.

Wybory prezydenckie mają się odbyć na jesieni. Poparcie dla reelekcji Van der Bellena zapowiedziały największe partie: OeVP, SPOe, FPOe, NEOS.