Austria przeprowadzi w grudniu masowe testy na nosicielstwo koronawirusa

W pierwszym tygodniu grudnia Austria rozpocznie ogólnopaństwową akcję przeprowadzania masowych dobrowolnych testów na nosicielstwo koronawirusa na wzór Słowacji i włoskiej Górnej Adygi - poinformował w środę w Wiedniu austriacki kanclerz Sebastian Kurz.

Według niego, w dniach od 4 do 6 grudnia zrealizują to najpierw liczące łącznie 1,1 mln mieszkańców kraje związkowe Tyrol i Vorarlberg. Za nimi pójdą inne, przy czym kraj Salzburg zapowiedział w środę swe badania testowe na dni od 13 do 14 grudnia. W Austrii mieszka obecnie 8,9 mln ludzi.

Ponadto na pierwszy grudniowy weekend przewidziano testy dla określonych grup zawodowych takich jak nauczyciele i policjanci.

Pamiętać należy, że masowe testy nie są uniwersalnym środkiem zaradczym, lecz dostarczają obraz aktualnej sytuacji - zaznaczył Kurz. "Nie stanowią jedynego rozwiązania, bowiem takiego nie ma, ale dają poważną szansę na lokalizowanie zakażeń wśród ludności i zapobieganie dalszym infekcjom" - dodał.

Według szefa austriackiego rządu, celem całej akcji jest wykrycie zawczasu przed bożonarodzeniowymi spotkaniami rodzinnymi możliwie dużej liczby nieświadomych nosicieli koronawirusa.

Z powodu wysokiego nadal wskaźnika nowych zakażeń zamknięte są w Austrii od początku listopada zakłady gastronomiczne, placówki kulturalne i obiekty rozrywkowo-rekreacyjne, a od połowy bieżącego miesiąca również szkoły i większość sklepów. Restrykcje te, które przyniosły w efekcie niewielkie osłabienie dynamiki epidemii, mają obowiązywać na razie do 7 grudnia.