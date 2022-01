Austria: Rząd znosi ograniczenia dla niezaszczepionych, ale zasada 2G pozostaje

Od poniedziałku koniec ograniczeń dla osób niezaszczepionych przeciw Covid-19 - zapowiedzieli kanclerz Austrii Karl Nehammer i minister zdrowia Wolfgang Mueckstein. Jednak zasada 2G (certyfikat szczepień lub przechorowanie Covid-19) nadal ma obowiązywać niemal we wszystkich obszarach publicznych.

Obostrzenia dla osób niezaszczepionych wprowadzono w Austrii 15 listopada, a więc obowiązywały one prawie przez dwa i pół miesiąca. Zakończenie tego okresu kanclerz Nehammer i minister Mueckstein zapowiedzieli na 31 stycznia.

Jednak zniesienie tych obostrzeń niewiele zmienia, bowiem zasada 2G obowiązywać będzie we wszystkich obszarach - od handlu po kulturę, gastronomię i sport. "W praktyce koniec lockdownu dla niezaszczepionych oznacza, że osoby bez certyfikatów szczepień będą mogły oficjalnie opuścić swoje domy bez uzasadnienia i odwiedzać znajomych bez ograniczeń" - wyjaśnia portal Vienna Online.

Od 15 listopada lockdownem objęte były osoby, które nie posiadały aktualnego zaświadczenia szczepienia lub potwierdzenia przechorowania Covid-19 w ciągu ostatnich 180 dni. Z ograniczeń zwolnione były dzieci poniżej 12. roku życia.

Osoby objęte lockdownem mogły opuszczać mieszkanie tylko z uzasadnionych, ściśle określonych powodów, takich jak niezbędne zakupy, wyjście do pracy lub do szkoły, rekreacja na świeżym powietrzu, wizyta u lekarza. Z zakazu wyłączone było także "zaspokojenie podstawowych potrzeb religijnych", czyli pójście do kościoła.

"Lockdown dla niezaszczepionych od początku budził kontrowersje. Przeciwko tym przepisom wypowiadała się nie tylko Wolnościowa Partia Austrii, ale też liberalny NEOS" - przypomina Vienna Online.

Marzena Szulc