Unia Europejska wezwała Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego umożliwienia pracownikom Czerwonego Krzyża dostępu do ukraińskich jeńców wojennych. Uczyniła to w oświadczeniu złożonym w czwartek na posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu.

Również OBWE wyraziło zaniepokojenie złym traktowaniem ukraińskich jeńców wojennych przez siły rosyjskie i wezwało do odnoszenia się do nich "zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym".

Zarzuty o niedopuszczaniu przez Rosję wysłanników organizacji humanitarnych do jeńców wojennych powtarzają się systematycznie. Temat ten ma być również podniesiony w czasie piątkowej wizyty przewodniczącej Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Mirjany Spoljarić w Moskwie.

Spoljarić, która objęła stary organizacji w październiku ubiegłego roku, ma rozmawiać o "pilnych problemach humanitarnych" zarówno z rosyjskimi politykami, jak i lokalnymi działaczami Czerwonego Krzyża.

Jak przypomina France 24, MKCK był wielokrotnie krytykowany przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, który zarzucał organizacji, że nie naciska wystarczająco mocno na uzyskanie dostępu do ukraińskich żołnierzy pojmanych przez siły rosyjskie.