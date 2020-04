Austria: W Górnej Austrii wykryto duży prywatny skład broni, także tej zakazanej

65-letni emeryt z graniczącego z Czechami powiatu Freistadt w kraju związkowym Górna Austria przechowywał w swej piwnicy ponad 150 egzemplarzy broni palnej oraz milion sztuk amunicji, co wykryto w trakcie przeprowadzonej w piątek rewizji - podały w poniedziałek austriackie władze policyjne.

Według nich, może to być największe w ostatnich dziesięcioleciach tego rodzaju znalezisko na terenie Górnej Austrii.

Interwencję wobec znajdującego się obecnie w areszcie właściciela arsenału podjęto w rezultacie zawiadomienia, złożonego przez byłą kochankę mężczyzny. W piątek przyznała się ona jego żonie do utrzymywania wieloletniego romansu. Zaraz potem nawiązała kontakt z policją, obawiając się reakcji byłego partnera na ujawnienie ich związku. Wcześniej wspominał on, że zna cudzoziemskich płatnych zabójców i że stale nosi przy sobie broń. Dlatego władze skierowały do akcji policyjną jednostkę antyterrorystyczną Cobra.

Emeryt miał co prawda pozwolenie na broń, ale dysponował w rzeczywistości całym arsenałem, obejmującym również uzbrojenie legalnie niedostępne dla prywatnych użytkowników. Funkcjonariusze znaleźli w piwnicy co najmniej 20 sztuk broni automatycznej, 30 egzemplarzy broni długiej, w tym karabiny snajperskie, sto pistoletów i rewolwerów, jak też ponad milion sztuk amunicji. Wartość całości oszacowano na około 300 tys. euro. W trakcie pierwszych przesłuchań mężczyzna twierdził, że jako miłośnik techniki wojskowej kolekcjonuje od 20 lat broń. Policjantom nie stawiał żadnego oporu.

Szef górnoaustriackiego Krajowego Urzędu Ochrony Konstytucji i Zwalczania Terroryzmu (LVT) Michael Tischlinger wyraził przypuszczenie, ża katalogowanie znaleziska potrwa kilka tygodni. Zatrzymany musiał mieć znaczne umiejętności rękodzielnicze, bowiem w piwnicy umieścił także wszystkie niezbędne do wykonywania elementów broni i tłumików urządzenia, jak spawarki i frezarki. Na pytanie o pochodzenie tego sprzętu odpowiedział, że obsługiwał czarny rynek.

19 ze znalezionych egzemplarzy broni było na niego zarejestrowanych, co teraz unieważniono. W piwnicy zmagazynowano jednak również broń długą zakazanych rodzajów oraz przywrócone do stanu używalności bojowej atrapy broni.

Na razie wobec mężczyzny zarządzono dwutygodniowy areszt tymczasowy, a o trybie dalszego postępowania zadecyduje sąd. Prokuratura chce na razie wyjaśnić, czy zatrzymany miał wspólników, od których kupował broń lub którym ją sprzedawał. Czyny, o jakie jest podejrzewany, to także usiłowanie użycia przemocy oraz naruszenie różnych przepisów dotyczących broni strzeleckiej.