Austria: W stolicy 15 przypadków koronawirusa, które mogą okazać się wariantem Omikron

W Wiedniu podwoiła się liczba infekcji kornawirusem, które mogą się okazać wariantem Omikron – z ośmiu takich przypadków w piątek nastąpił wzrost do 15 w poniedziałek. Jeśli chodzi o oficjalnie potwierdzone infekcje wariantem Omikron, to do tej pory stwierdzono w Austrii dwa takie przypadki.

W poniedziałek władze medyczne w Wiedniu poinformowały, że "liczba podejrzeń przypadków wariantu Omikron" w stolicy jest dwucyfrowa. Na potwierdzenie czekają próbki pobrane od 15 osób. Wszystkie te osoby, u których stwierdzono infekcję Covid-19, wróciły z podróży do RPA - podał portal Vienna Online.

Potwierdzenie wariantu Omikron wymaga tzw. sekwencjonowania i proces ten trwa w laboratorium 5-6 dni. W piątek udało się zakończyć badanie i oficjalnie potwierdzić wariant Omikron u pierwszego pacjenta z Wiednia - poinformowała Sonja Vicht, rzeczniczka stołecznego wydziału zdrowia. Na początku ubiegłego tygodnia wariant Omikron został zdiagnozowany u pacjenta z Tyrolu.

Od 27 listopada Austriacy powracający z krajów południa Afryki są zobowiązani do natychmiastowego poddania się testom na obecność koronawirusa w specjalnie wyznaczonym punkcie badań w Wiedniu. Wykonanie testu jest zalecane wszystkim, którzy wrócili z południa Afryki także przed 27 listopada.

Marzena Szulc