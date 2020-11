Austria: W strzelaninie w Wiedniu zginęli przechodzień i napastnik, 7 osób jest ciężko rannych (aktualizacja)

W trakcie strzelaniny, do jakiej doszło w poniedziałek wieczorem w śródmieściu Wiednia, zginęli przechodzień oraz zabity przez interweniującą policję jeden z domniemanych napastników, a co najmniej 6 innych cywilów oraz policjant odniosło ciężkie rany - poinformowały władze. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz oświadczył, że był to "ohydny zamach terrorystyczny".

Pierwsze strzały padły około godziny 20. na ulicy Seitenstettengasse. Jak oświadczyła rzeczniczka policji, na razie nie udowodniono, że miało to związek ze zlokalizowaną tam synagogą. Nie potwierdziły się też dotąd pogłoski o wzięciu zakładników.

Ogień z broni palnej wznawiano potem jeszcze w pięciu innych miejscach, co wskazuje, że napastników było co najmniej kilku. Przy zabitym znaleziono broń długą, a pościg za jego wspólnikami jeszcze się nie zakończył. Do szpitali przewieziono łącznie 15 rannych.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem centrum Wiednia jest całkowicie zablokowane przez policję, a mieszkańców miasta wezwano, by nie opuszczali swych domów lub miejsc gdzie się aktualnie znajdują.