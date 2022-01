Austria wchodzi w rok 2022 z surowymi ograniczeniami związanymi z koronawirusem

W sobotę poinformowano o 3608 nowych infekcjach SARS-CoV-2 w całym kraju, zgłoszono też 16 zgonów związanych Covid-19. Obostrzenia na poziomie federalnym i poszczególnych krajów związkowych, mające zatrzymać falę zachorowań, obowiązują nadal w nowym roku – przypominają media. Na terenie Austrii obowiązują wciąż duże ograniczenia dla osób niezaszczepionych. W dalszym ciągu obowiązuje godzina policyjna od godz. 22, a maska jest niezbędna w większości miejsc.

Przy wjeździe do Austrii obowiązuje zasada 2G plus, co oznacza, że trzeba posiadać ważny certyfikat szczepień lub przechorowania koronawirusa, do tego dodatkowo negatywny wynik testu PCR. Regulacje te nie dotyczą osób, które otrzymały trzy dawki szczepionki (z wyłączeniem przyjezdnych m.in. z RPA lub Wielkiej Brytanii).

W przypadku osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione ani nie przechorowały koronawirusa (tj. nie posiadają certyfikatu 2G) od niedzieli 2 stycznia ponownie wejdą w życie restrykcyjne przepisy, które zostały czasowo "wyłączone" na okres świąt Bożego Narodzenia oraz sylwestra.

We wszystkich zamkniętych obszarach, dla których nie jest wymagana weryfikacja 2G, nadal konieczna jest maska FFP2. Dotyczy to m.in. supermarketów, transportu publicznego, aptek, stacji benzynowych lub miejsc pracy (dotyczy stanowisk, gdzie jest kontakt z klientami lub innymi współpracownikami). Masek nie muszą używać dzieci poniżej szóstego roku życia.

Jeśli chodzi o hotele, restauracje, firmy świadczące usługi (typu fryzjer, kosmetyczka) i zajmujące się rekreacją - wstęp ograniczony jest do osób z grupy 2G. Wszystkie te miejsca zamykane są najpóźniej o godz. 22.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy dotyczącej środków ochrony przeciw Covid-19, która weszła w życie tuż przed sylwestrem, od 1 stycznia obowiązują nowe limity osób także podczas spotkań prywatnych i rodzinnych. Przykładowo, spotkania w grupach liczących maksymalnie do dziesięciu osób (zaszczepionych lub ozdrowieńców) są dozwolone w czasie trwania godzin policyjnych - między 22 a 5 rano.

W miejscach pracy nadal obowiązuje zasada 3G - pracownicy muszą być zaszczepieni, przechorować koronawirusa lub posiadać negatywny wynik testu.

Dodatkowo na terenie Salzburga od poniedziałku 3 stycznia będą przeprowadzane ścisłe kontrole w tych obszarach handlu, do których można wejść tylko z certyfikatem 2G (np. sklepy z odzieżą lub elektroniką. "Na terenie sklepu, najpóźniej przy kasie, należy sprawdzić, czy klient został zaszczepiony lub przechorował Covid-19" - poinformował gubernator Salzburga, Wilfried Haslauer (OeVP).

