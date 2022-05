Austria: Władze medyczne: do szpitala przyjęto mężczyznę z objawami małpiej ospy

Do szpitala w Wiedniu przyjęto pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem małpiej ospy - poinformowały w niedzielę austriackie władze medyczne. W przypadku potwierdzenia będzie to pierwszy przypadek tej choroby w Austrii - podała agencja Reutera.

35-letni mężczyzna trafił do szpitala z typowymi dla małpiej ospy objawami - gorączką i wysypką na twarzy. Testy powinny do końca dnia określić, czy rzeczywiście doszło do zakażenia wirusem.

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy - według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach.

Przypadki zakażenia wirusem małpiej ospy zarejestrowano ostatnio m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii oraz Szwecji.