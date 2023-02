Austria: Wydalono czterech rosyjskich dyplomatów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Austrii nakazało w czwartek wyjazd z kraju czterem rosyjskim dyplomatom - informuje redakcja Politico.

W skierowanym do dziennikarzy materiale prasowym MSZ Austrii poinformował lakonicznie, że działania czterech dyplomatów były "sprzeczne z ich statusem dyplomatycznym", co spowodowało, że zostali uznani "za osoby niepożądane". Rosjanie mają opuścić Wiedeń do 8 lutego.

Stolica Austrii jest od kilkudziesięciu lat uważana za centrum międzynarodowego szpiegostwa.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku państwa Europy wydaliły blisko 400 rosyjskich oficerów wywiadu działających pod przykrywką dyplomatyczną - pisze Politico. Jednak zdaniem portalu, powołującego się na zachodnie służby wywiadowcze, była to zaledwie połowa rosyjskich szpiegów występujących w roli dyplomatów.