Austria: Wzrosła liczba zgonów na Covid-19

W Austrii wzrosła liczba zgonów związanych z Covid-19 - w ciągu ostatniej doby przybyło ich 72. Odnotowano 9513 nowych infekcji. Dramatycznie wysoka pozostaje liczba chorych w szpitalach i na oddziałach intensywnej terapii – informuje we wtorek portal Nachrichten.

W drugim dniu czwartego lockdownu Austria ma prawie 150 tys. aktywnych przypadków Covid-19. Według danych ministerstwa zdrowia we wtorek 149 452 osób poddano kwarantannie lub leczeniu.

W ciągu ostatniego tygodnia z powodu Covid-19 zmarło 307 pacjentów. We wtorek nastąpił niewielki spadek liczby nowych infekcji. Największy wzrost liczby nowych zakażeń nadal odnotowany jest na obszarze Górnej Austrii (2517), Dolnej Austrii (1638), Tyrolu (1385), Styrii (1152) i w Salzburgu (865). Lepiej wygląda sytuacja w Wiedniu (663), Vorarlbergu (644), Karyntii (462) i Burgenlandzie (187).

W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, najwyższa tygodniowa zapadalność jest w Salzburgu - ponad 1,7 tys., następnie w Górnej Austrii (1651,8), Karyntii (1421,1), Vorarlbergu (1351,8), Tyrolu (1299,6), Dolnej Austrii (975,1). Najlepiej radzi sobie Wiedeń, gdzie współczynnik zapadalności wynosi 621,2.

W szpitalach przebywa 3145 chorych na Covid-19, a na oddziałach intensywnej opieki - 577.

W ostatni poniedziałek wykonano w całym kraju 75 514 szczepień. W sumie do tej pory 6 243 100 osób otrzymało przynajmniej jedną dawkę, a 5 902 879 osób (66,1 proc. Austriaków) przyjęło już dwie dawki. 58 786 osób (14,3 proc.) otrzymało trzecią dawkę.

We wtorek ministerstwo edukacji i resort zdrowia poinformowały o nowych, uzgodnionych wspólnie zasadach kwarantanny dla szkół. Pomimo wprowadzenia ogólnokrajowego lockdownu, szkoły mają nadal pracować stacjonarnie. Klasy będą kierowane do nauczania zdalnego w przypadku wystąpienia drugiego przypadku infekcji w ciągu co najmniej pięciu dni od zdiagnozowania pierwszego zakażenia.

"W ten sposób szkoły lub władze szkolne w krajach związkowych przejęłyby de facto część zadań władz sanitarnych w tym zakresie" - zaznacza Vienna Online.

Nowe ustalenia wynikają z postulatów związków nauczycielskich i dyrektorów szkół, szczególnie z obszaru Salzburga i Górnej Austrii, gdzie ilość infekcji jest największa. Dyrektorzy domagali się możliwości samodzielnego podejmowania decyzji, aby zainfekowane dzieci nie chodziły do szkół, czekając na decyzję władz sanitarnych.

Według nowych przepisów jeśli infekcja zostanie wykryta w klasie, to jedynie chore dziecko musi pozostać w domu. Zajęcia będą kontynuowane dla pozostałych uczniów, którzy będą testowani codziennie przez pięć dni. Dopiero po stwierdzeniu drugiego przypadku zakażenia cała klasa przejdzie na naukę zdalną na pięć dni. Przed powrotem dzieci do szkoły zostaną wykonane testy (w miarę możliwości PCR).

