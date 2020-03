Austria: Z powodu koronawirusa zakaz wjazdu dla osób przybywających z Włoch

Władze Austrii wprowadziły zakaz wjazdu dla osób przybywających do kraju z Włoch - poinformował we wtorek kanclerz Sebastian Kurz. Zakaz ma obowiązywać na razie do 1 kwietnia. To jedna z decyzji rządu mających ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid-19.

Szef rządu w Wiedniu ogłosił wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa podczas konferencji prasowej. Jak podał, zakaz wjazdu dla podróżnych z Włoch dotyczy wszystkich poza wyjątkami, gdy osoba wjeżdżająca ma odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Powrót do kraju obywateli austriackich przebywających obecnie we Włoszech będzie organizowany we współpracy z MSZ; po powrocie osoby te będą musiały poddać się izolacji domowej - powiedział Kurz.

Dodatkowo obecny na konferencji szef austriackiego MSW Karl Nehammer ogłosił zakaz zgromadzeń publicznych liczących powyżej 500 uczestników na świeżym powietrzu oraz 100 osób w zamkniętych pomieszczeniach.

Kurz zachęcił również austriackie firmy do umożliwienia pracownikom pracy z domu.

Według danych austriackiego rządu na 10 marca w kraju stwierdzono 158 przypadków zakażenia nowym koronawirusem. Z powodu wywołanej nim choroby zmarły dwie osoby.