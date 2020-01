Austria: Zakaz noszenia chust może objąć także nauczycielki szkół publicznych

Po planowanym wprowadzeniu w Austrii zakazu noszenia chust na głowie przez dziewczęta w wieku do 14 lat następnym krokiem mogłoby być rozszerzenie tego na nauczycielki szkół publicznych - oświadczyła we wtorek austriacka minister ds. integracji Susanne Raab.

Jak zaznaczyła w rozmowie z publicznym radiem Oe1, w koalicji rządowej istnieje "szeroki konsens" w tej sprawie, a chodzi ostatecznie o to, jaką wizję roli kobiet przekazuje szkoła. Większościową koalicję tworzą kierowana przez kanclerza Sebastiana Kurza chadecka Austriacka Partia Ludowa (OeVP) oraz Zieloni.

Należąca do OeVP Raab uznała za kwestię otwartą to, czy zakaz noszenia chust przez nauczycielki wejdzie w życie jeszcze za obecnej kadencji parlamentu czyli do roku 2024. Według niej, w ramach "pierwszego kroku" zrealizuje się przedsięwzięcia uzgodnione w programie rządowym, ale "zakaz chust na głowę dla nauczycielek mógłby być ewentualnym drugim krokiem".

Chadecka minister po raz kolejny broniła zakazu noszenia chust do 14 roku życia, argumentując, że ma to być dla dziewcząt przekaz, by stały się świadomymi swej roli kobietami. Chodzi o "wspólny fundament wartości, który musimy ustrzec" - podkreśliła.

Raab zadeklarowała, że chce wraz z ministrem oświaty i swym partyjnym kolegą Heinzem Fassmannem znaleźć metodę postępowania, angażującą nie tylko rodziców, nauczycieli i kierownictwa szkół, ale także dzieci. Na razie realizowane będą "przedsięwzięcia kształtowania świadomości", a jeśli okażą się one bezskuteczne, powinna przyjść kolej na sankcje - wyjaśniła.