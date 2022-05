Austria: Zamrożono 254 mln euro należące do rosyjskich oligarchów

Według danych Kancelarii Federalnej w Austrii do tej pory zamrożono 97 kont należących do rosyjskich oligarchów. Znajduje się na nich 254 mln euro. To wynik sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainie – informuje portal „Die Presse”.

Specjalna grupa zadaniowa, działająca w ramach struktur służb bezpieczeństwa w MSW, zamroziła aktywa na łącznie 97 kontach. "To ponad dwa razy więcej, niż Niemcy były w stanie zgłosić w marcu" - poinformowała Kancelaria Federalna.

Śledczym udało się zlokalizować m.in. pięć wpisów do ksiąg wieczystych, które służyły do ukrycia majątku. "Dalsze podejrzane przypadki są nadal badane, a znalezienie aktywów objętych sankcjami jest znacznie utrudnione przez firmy powiernicze i tzw. +słupy+" - dodaje "Die Presse". Ponadto 27 maja ma zostać uruchomiony nowy system raportowania, który znacząco zwiększy liczbę znalezionych kont i aktywów.

"Rosyjscy oligarchowie i należące do nich organizacje, wspierając wojnę z Ukrainą, stają się współwinni okrucieństw, które się tam dzieją" - skomentował kanclerz Karl Nehammer (OeVP). "Austria zrobi wszystko, aby bez zastrzeżeń i wymówek egzekwować sankcje przeciwko podżegaczom wojennym i zwolennikom Putina. Dzięki tym działaniom uderzamy oligarchów w najbardziej bolesny punkt: ich pieniądze" - dodał Nehammer.

Jak podkreślił szef MSW Gerhard Karner (OeVP), międzyresortowa grupa zadaniowa pracuje na pełnych obrotach od tygodni. Śledztwa prowadzone w sprawie aktywów oligarchów są "złożone i czasochłonne", muszą być prowadzone niezwykle skrupulatnie - wyjaśnił minister.

Od lutego 2022 r. UE uruchomiła już pięć pakietów sankcji wobec Rosji w związku z atakiem na Ukrainę. 27 państw Unii zgodziło się m.in. na sankcje wobec rosyjskich oligarchów i ich aktywów w Europie. Jak podaje Kancelaria Federalna Austrii, efekty tych działań objęły do tej pory 1091 osób i 80 firm oraz organizacji.