Austria: Zaostrzenie kontroli przeciwepidemicznych na granicach

Minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer ogłosił w niedzielę wprowadzenie ściślejszych kontroli przeciwepidemicznych na wszystkich granicach i odradził przyjazdy do kraju. Jednocześnie od poniedziałku władze rozluźnią obostrzenia wewnątrz Austrii.

"Kontrole graniczne są po to, by przerwać łańcuchy infekcji, które z powodu nowych mutacji wirusa stały się bardziej niebezpieczne. Podczas pandemii podróże powinny być ograniczone do absolutnego minimum" - stwierdził Nehammer w oświadczeniu.

Austriackie MSW podało, że w sprawie nowych kontroli na granicach Nehammer prowadził konsultacje ze swoim odpowiednikiem z Niemiec Horstem Seehoferem, zaś w najbliższym czasie odbędzie podobne rozmowy z przedstawicielami innych krajów graniczących z Austrią.

Od poniedziałku w Austrii wchodzą w życie złagodzone restrykcje przeciwepidemiczne, kończące trzeci ogólnokrajowy lockdown. Otwarte zostaną m.in. sklepy i szkoły, ale jednocześnie zacznie obowiązywać godzina policyjna od godz. 20 do godz. 6 rano.

W niedzielę w Austrii potwierdzono 1317 nowych zakażeń koronawirusem, a 22 kolejne osoby zmarły na Covid-19.